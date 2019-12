PTP postuluje: psychoonkolog powinien być zawodem medycznym

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne postuluje, by psychoonkolog był zawodem medycznym.

Psychoonkolog ma kilka zadań. Po pierwsze, towarzyszy pacjentowi od momentu podejrzenia choroby nowotworowej do każdego kolejnego etapu diagnostyki i leczenia. Skupia się na psychoedukacji pacjenta onkologicznego i koncentruje na możliwych reakcjach emocjonalnych, które mogą towarzyszyć chorobie. Udziela wsparcia pacjentowi, ale także jego bliskim.

Psychoonkolog jest także ważnym łącznikiem pomiędzy personelem medycznym a pacjentem. To ważna funkcja, dzięki której dwie strony uczestniczące w procesie terapeutycznym mogą się wzajemnie lepiej zrozumieć. Często pacjenci pod wpływem silnych emocji, które towarzyszą im w gabinecie, czują się rozkojarzeni i zagubieni, nie są w stanie skupić się na przekazywanych informacjach. Podczas swoich konsultacji często wyjaśniam to, co umknęło im w rozmowie z lekarzem lub jest dla nich niezrozumiałe.

Psychoonkologia to stosunkowo młoda, interdyscyplinarna dziedzina medycyny, która zajmuje się psychologicznymi aspektami choroby nowotworowej. Psychoonkologia jest zarówno subdyscypliną onkologii klinicznej, psychiatrii, psychologii klinicznej, jak i psychologii zdrowia.

W 1992 roku, z inicjatywy prof. Krystyny de Walden-Gałuszko, powołane zostało Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne (PTPO). Towarzystwo zrzesza specjalistów, którzy zawodowo stykają się z chorymi onkologicznie: lekarzy, psychologów, pielęgniarki, dietetyków, socjologów, duchownych itd.

Do niedawna Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne przyznawało specjalny certyfikat dla specjalistów spełniających szereg warunków, takich jak między innymi odpowiednie wykształcenie (medyczne, psychologiczne lub inne z zakresu nauk o zdrowiu), członkostwo w PTPO, udokumentowane minimum pięć lat pracy w psychoonkologii lub w opiece paliatywnej, ukończone studia podyplomowe z psychoonkologii, szereg odbytych szkoleń, konferencji oraz spotkań superwizyjnych, a dodatkowo ukończony egzamin końcowy przed specjalnie powołaną komisją.

Certyfikat psychoonkologa otrzymywało się na pięć lat. Po tym czasie należało go odnowić. Obecnie certyfikację PTPO wstrzymano, trwają prace nad opracowaniem jednolitych europejskich kryteriów certyfikacyjnych.