Rzeszów: prośba o przekazywanie przedmiotów związanych z aptekarstwem

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska przekazuje informację dotyczącą tworzonego w Rzeszowie Muzeum Farmacji.

Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie w związku z planami zorganizowania Minimuzeum Farmacji zwraca się z prośbą o nieodpłatne przekazanie wszelkich przedmiotów, sprzętów i utensyliów aptecznych celem wyeksponowania na stałe w budynku szkoły.

Osoba do kontaktu - Michał Stocerz, tel. 17/ 85 814 21 dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Więcej: poia.pl