Wszechnica aptekarska: czym jest intermittent fasting?

Intermittent fasting (IF), zwany postem przerywanym lub oknem żywieniowym, jest sposobem odżywiania, którego podstawową zasadą jest podział dnia na czas, w którym spożywa się posiłki i ten, podczas którego nie sięga się po jedzenie - wyjaśnia na łamach najnowszego wydania Aptekarza Polskiego dr Anna Oniszczuk z Katedry Chemii UM w Lublinie.

IF jako metoda odchudzania istnieje w różnych formach od wieków, ale została bardzo spopularyzowana w 2012 roku przez dziennikarza telewizji BBC dr Michaela Mosleya, twórcę programu dokumentalnego pt. „Eat, Fast, Live Longer” oraz autora książki „The Fast Diet”.

Za przełomowy moment uważany jest jednak rok 2016, kiedy to ukazała się książka „The Obesity Code” autorstwa dr Jasona Funga. Uczony ten jest kanadyjskim nefrologiem i wiodącym na świecie ekspertem w zakresie przerywanego postu i niskiego poziomu węglowodanów, szczególnie w leczeniu osób z cukrzycą typu 2.

Idea IF polega na tym, aby poziom insuliny spadł wystarczająco i na tyle długo, aby doszło do spalania tłuszczu. Dieta IF wprowadza nasze ciała w stan spalania tłuszczu, do którego rzadko dochodzi podczas standardowego sposobu odżywiania. Właśnie z tego powodu wiele osób, które rozpoczynają okresowy post, traci tłuszcz bez zmieniania tego, co je, ile je i jak często ćwiczy.

Istnieje kilka metod przeprowadzenia IF. Pierwsza z nich to codzienny przerywany post, który polega na szesnastogodzinnym okresie powstrzymania się od posiłków, po którym następuje ośmiogodzinny okres jedzenia. Nie ma znaczenia, kiedy rozpoczynamy okres jedzenia. Możemy spożyć pierwszy posiłek o godzinie 8 rano, a ostatni o 16 lub spożyć „śniadanie” o godzinie 14, a kolację 22.00. Ważne, by dieta ta była zgodna z naszym trybem życia i by zachować 16-godzinny okres powstrzymania się od przyjmowania wszelkich kalorii.

U kobiet doskonałe efekty daje dziesięciogodzinne okno żywieniowe przy czternastogodzinnym okresie postu. Po kilku dniach taki sposób jedzenia staje się nawykiem. Nie musimy pościć codziennie, możemy założyć na przykład 5-dniowy harmonogram z IF i jeść w bardziej dowolny sposób w weekendy. Najważniejsze, by eksperymentalnie sprawdzić co jest dla nas najlepsze, gdyż nasze ciało wysyła nam sygnały, reagując pozytywnie lub negatywnie na konkretne zachowania żywieniowe.

