Wyprawka do szpitala dla mamy: jak przygotować się do porodu i na wyjście ze szpitala po urodzeniu dziecka?

Spakowanie torby do szpitala to poważne przedsięwzięcie. Trzeba przewidzieć, co może się przydać i spróbować to wszystko zmieścić w jednej małej walizce. Ale bez żartów! Dobrze skompletowana wyprawka do szpitala to ogromne ułatwienie. Sprawdź, co powinna zawierać wyprawka do szpitala dla mamy i co jest potrzebne w czasie połogu!

Wyprawka do szpitala. Pamiętaj też o sobie, mamo!

Wiele kobiet, przygotowując wyprawkę do szpitala, gromadzi mnóstwo rzeczy potrzebnych dla dziecka - śpioszki, czapeczki, niedrapki, pieluszki, smoczki, butelki, sterylizatory. Niestety w ferworze przygotowań przeplatanym zmęczeniem i ekscytacją przyszłe mamy zapominają o sobie. A przecież są tak samo ważne, jak ich maluszki! Po porodzie, w pierwszych chwilach nowego, wspólnego życia, kobieta potrzebuje dużo spokoju i wsparcia bliskich. Kluczowe jest, żeby czuła się dobrze i komfortowo, bo początki bycia mamą to dość trudny czas, choć bez wątpienia wyjątkowy. Jednym ze sposobów, aby go sobie ułatwić, jest przygotowanie wyprawki dla mamy na porodówkę oraz rzeczy na czas połogu.

Wyprawka do szpitala dla mamy. Jak przygotować się do porodu?

Spośród wszystkich rzeczy do porodu najważniejsze miejsce zajmują dokumenty. Dowód tożsamości, numer NIP własny lub pracodawcy, karta przebiegu ciąży i aktualne wyniki badań - o tym nie można zapomnieć!

W dokumentach do porodu powinny znaleźć się:

wynik grupy krwi i czynnika Rh,

przy Rh ujemnym (Rh-) badanie o przeciwciałach anty-Rh,

wynik ostatniego USG, a najlepiej wyniki USG z całej ciąży,

wynik badania na HBS (po 32 tyg. ciąży) lub zaświadczenie o szczepieniu WZW B,

wyniki testów: WR, HIV,

aktualne badania morfologiczne,

aktualne badania moczu,

wynik wymazu z pochwy w kierunki GBS (po 35 tyg. ciąży),

istotne wyniki badań specjalistycznych (okulistycznych, kardiologicznych, ortopedycznych, itp.),

skierowanie do szpitala na planowe cesarskie cięcie,

w razie planowanego cesarskiego cięcia wyniki poziomu sodu i koagulogram,

plan porodu.



W wyprawce do porodu powinny znaleźć się rzeczy potrzebne zarówno na czas przed porodem, jak i po nim. Do torby trzeba spakować ubranie na wyjście ze szpitala, kilka kompletów bielizny, dwie, trzy przewiewne koszule (rozpinane, przystosowane do karmienia) oraz lekki szlafrok. Na wielu porodówkach jest ciepło, również zimą, więc nawet w cienkiej podomce raczej się nie zmarznie. Na oddział należy też zabrać przybory do higieny intymnej i przedmioty codziennego użytku. Oprócz podstawowych kosmetyków, małego lusterka, klapek i telefonu z ładowarką, można spakować też słuchawki i mp3, książkę lub cokolwiek innego, co umili dłużące się chwile do porodu. Wyprawka dla mamy na porodówkę musi uwzględniać kilka pozycji ,,must have”: butelkę wody, cukierki lub tabliczkę czekolady, kanapki (dla osoby towarzyszącej), chusteczki higieniczne, gumkę do włosów, pomadkę do ust oraz przybory do masażu (ulubione olejki, piłki tenisowe, masażery).

Rzeczy potrzebne po porodzie. Jak przetrwać połóg?

Aby dobrze przygotować się do połogu, warto najpierw dowiedzieć się czegoś więcej na jego temat. Połóg to czas intensywnych zmian, w trakcie których ciało z jednej strony przystosowuje się do nowej roli, a z drugiej wraca do stanu sprzed ciąży. Połóg trwa około 6 tygodni i jest to 6 tygodni wielkiej radości, ale też burzy hormonów, rozkręcania się laktacji, skurczy i bólów brzucha (nasilających się podczas karmienia, co wynika z wpływu oksytocyny na macicę) oraz długotrwałego krwawienia. Wydalanie odchodów połogowych to skutek oczyszczania się macicy. Może trwać zaledwie kilka dni lub przez cały okres połogu. To duży dyskomfort, więc lepiej już wcześniej odpowiednio się do niego przygotować. Ale od początku.

Połóg i towarzyszące mu krwawienie zaczyna się od razu po porodzie. Dlatego, kompletując wyprawkę do szpitala dla mamy, trzeba spakować specjalne podkłady poporodowe i podpaski o dużych rozmiarach. Ważna jest także odpowiednia bielizna - jednorazowe siateczkowe majtki zapewnią dobrą cyrkulację powietrza i przyspieszają regenerację narządu rodnego. Połóg po cesarskim cięciu różni się od połogu po porodzie drogami natury, ale ponieważ macica obkurcza tak samo, sposób i obfitość krwawienia w obu przypadkach są podobne. Wybierając bieliznę poporodową, lepiej zdecydować się na tą specjalnie przygotowaną dla mam po cesarce - siateczkowe majtki poporodowe z wysokim stanem są wygodne i nie będą podrażniać rany po operacji.

Skoro mowa o bieliźnie, czas na podjęcie tematu biustonoszy. Dobry biustonosz do karmienia solidnie podtrzymuje piersi, jest wygodny i praktyczny. Jeśli chodzi o kwestię rozmiaru, pierwszy biustonosz laktacyjny powinien być większy od tych używanych później. W początkach laktacji piersi bardzo się zmieniają, więc dobrze mieć w zanadrzu stanik o miseczkach większych niż te, które pasowały w ostatnich tygodniach ciąży. Oprócz kilku porządnych biustonoszy laktacyjnych, w wyprawce do szpitala dla mamy muszą znaleźć się wkładki laktacyjne, pochłaniające wyciekające z piersi mleko, a tym samym chroniące odzież przed przemoczeniem i zwiększające komfort kobiety.

Komfort zapewnią też odpowiednie środki higieniczne. W trakcie połogu trzeba szczególnie zadbać o higienę okolic intymnych - konieczne jest częste podmywanie i stosowanie preparatów myjących o działaniu antyseptycznym, znieczulającym i przeciwzapalnym. Zaleca się, zwłaszcza świeżo po porodzie, nawet kilkukrotne przemywanie krocza roztworem chlorowodorku benzydaminy, który skutecznie znieczula, odkaża i stabilizuje błony komórkowe pochwy, przyspieszając jej regenerację, a ponadto jest bezpieczny i mogą go stosować nawet mamy karmiące piersią. Do wyprawki dla mamy do szpitala można dołączyć (tak na wszelki wypadek) maść na brodawki, która przyda się, gdy sutki staną się podrażnione i bolesne. Dobrze także spakować ręczniki papierowe, rolkę papieru toaletowego oraz chusteczki.

Przygotowując wyprawkę dla mamy i dziecka, warto wcześniej zajrzeć na stronę szpitala, w którym ma się odbyć poród. Można tam znaleźć przydatne informacje odnośnie tego, co przyszła pacjentka powinna ze sobą zabrać na porodówkę i oddział noworodkowy. Gotowa wyprawka do szpitala dla mamy powinna czekać już od początku 9 miesiąca ciąży. Bardzo rzadko zdarza się, aby dzieci przychodziły na świat w planowanym dniu porodu, czyli w 40 tygodniu ciąży. Najczęściej rodzą się wcześniej lub później - poród o czasie to poród pomiędzy 38. a 42. tygodniem ciąży - dobrze o tym pamiętać!

Wyprawka do szpitala dla mamy - lista najpotrzebniejszych rzeczy: