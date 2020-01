Wystartowała kampania edukacyjna "Stop WZW C!"

"Stop WZW C!" – pod takim hasłem 13 stycznia br. Polska Unia Organizacji Pacjentów wraz z Fundacją Gwiazda Nadziei oraz Fundacją Urszuli Jaworskiej zainaugurowała kampanię edukacyjną, której celem jest zwrócenie uwagi na problem zdrowotny jakim jest zakażenie HCV oraz potrzeba badań profilaktycznych w kierunku wirusa WZW C.

Inicjatorem akcji jest PUOP, która od lat prowadzi działalność edukacyjną oraz udziela wsparcia pacjentom w dążeniu do zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mających strategiczne znaczenie dla stanu zdrowia społeczeństwa.

- Szacuje się, że wirusowe zapalenia wątroby (WZW C) powodują rocznie śmierć blisko 1,4 mln ludzi na całym świecie. W Polsce zakażonych wirusem HCV jest około 120-150 tys. osób, z czego 86% o tym nie wie. Do tej pory rozpoznano 30% osób z infekcją HCV, co oznacza, że większość osób pozostaje nieświadoma choroby – podkreśla Barbara Pepke, prezes Fundacji Gwiazda Nadziei.

- W ramach kampanii "Stop WZW C" skupiamy się na edukacji społeczeństwa oraz wskazujemy na potrzebę wdrożenie narodowej strategii eliminacji wirusowego zapalenia wątroby typu C w Polsce. Podjęcie skutecznych interwencji umożliwi osiągnięcie celu globalnej strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która mówi o eliminacji WZWC do 2030 roku – mówi Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”.