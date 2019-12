Zbadano wpływ ćwiczeń na mikrobiom u osób z cukrzycą

Zespół naukowców wskazał, że obecność w jelicie określonych bakterii może decydować o tym, jak organizm osób zagrożonych cukrzycą zareaguje na ćwiczenia - informuje pismo "Cell Metabolism".

Niemal na całym świecie rośnie liczba zachorowań na cukrzycę typu 2. Choroba jest nieuleczalna, ale można jej zapobiegać dzięki wcześnie podjętym interwencjom dotyczącym stylu życia - na przykład zwiększonej aktywności fizycznej. Ćwiczenia to dająca największe zyski w stosunku do nakładów strategia zapobiegania cukrzycy. Jednak nie wszystkim ćwiczącym przynoszą one korzyść.

Aby zrozumieć dlaczego tak jest, zespół prof. Aimina Xu z Uniwersytetu w Hongkongu badał wpływ ćwiczeń fizycznych na mikrobiom i metabolizm 39 mężczyzn ze stanem przedcukrzycowym. W przypadku stanu przedcukrzycowego poziom cukru we krwi jest wyższy niż normalnie, jednak niewystarczająco wysoki, aby kwalifikować się do rozpoznania cukrzycy.

Uczestnicy badania nigdy nie przyjmowali leków przeciwcukrzycowych. Zostali losowo przydzieleni albo do prowadzącej siedzący tryb życia grupy kontrolnej, albo do grupy, która odbyła trzymiesięczny, nadzorowany trening o wysokiej intensywności. Poproszono ich, aby przestrzegali zwykłej diety.

U wszystkich osób z grupy ćwiczącej poziom redukcji masy ciała oraz tkanki tłuszczowej był podobny. Jednak tylko u 70 proc. z nich nastąpiła znacząca poprawa metabolizmu glukozy i wrażliwości na insulinę.

Analiza drobnoustrojów jelitowych wykazała, że osoby, u których poprawił się metabolizm glukozy oraz wrażliwość na insulinę miały odmienne mikrobiomy jelitowe. Żyjące w ich jelitach bakterie były w stanie wytworzyć więcej krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i rozkładać więcej rozgałęzionych aminokwasów. Mikrobiomy osób, u których ćwiczenia nie wydawały się poprawiać metabolizmu były bardziej narażone na wytwarzanie zaburzających go związków.

Następnie naukowcy poprosili uczestników badania o dostarczenie próbek kału i przeszczepili zawarte w nich drobnoustroje otyłym myszom. U gryzoni otrzymujących bakterie od osób, które dobrze zareagowały na ćwiczenia parametry metaboliczne poprawiały się, natomiast w przypadku próbek pobranych od osób, które nie zareagowały na ćwiczenia poprawy nie odnotowano.

Badanie obejmowało tylko mężczyzn. Ponieważ mikrobiomy jelitowe mogą się różnić w zależności od płci, zespół profesora Xu planuje w przyszłości przeprowadzić podobne badania z udziałem kobiet i osób starszych.

Jak podkreśla prof. Xu, to jedno z pierwszych interwencyjnych randomizowanych badań kontrolnych, które dostarcza wyraźnych dowodów na rolę mikroflory jelitowej w metabolizmie. Wpływając na mikrobiom jelitowy można by zmaksymalizować korzyści z ćwiczeń i pomóc lekarzom w personalizacji leczenia.

Paweł Wernicki, PAP