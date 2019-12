Co na liście leków refundowanych? MZ ogłasza kilka nowości

Pierwsza w 2020 roku lista leków refundowanych może cieszyć pacjentów diabetologicznych. Do refundacji wejdą analogi inkretynowe. Kolejną grupą pacjentów, która będzie mogła cieszyć się nowymi lekami, to pacjenci z obszaru psychiatrii. Nowe leki otrzymają pacjenci zmagający się z depresją oraz w leczeniu podtrzymującym w schizofrenii.

- Kolejna lista leków refundowanych i kolejne nowości. O zmianach onkologicznych resort zdrowia poinformuje w przyszłym tygodniu. Ale na liście są zmiany w innych obszarach, oczekiwane przez pacjentów – mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, prezentując nowości na liście refundacyjnej, która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.

- Przede wszystkim nowe leki dla osób chorych na cukrzycę. Niejako dopełniamy tę listę leków, którymi możemy leczyć pacjentów. Leki mają bardzo dobre działanie obniżające poziom hemoglobiny glikowanej i zmniejszają masę ciała, ale też zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe – dodał.

Mowa o analogach inkretynowych. Diabetycy zyskają nowe leki m.in. Trulicity (dulaglutidum) oraz Ozempic (semaglutidum), stosowane u pacjentów z cukrzycą typu 2, przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy.

Wspomniane analogi GLP-1 będą refundowane dla pacjentów o BMI powyżej 35. Pozostałe wskazanie są identyczne jak przy flozynach (cukrzyca typu 2, przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi z hemoglobiną glikowaną co najmniej 8 proc. i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym).

Kolejną dostępną od stycznia możliwością terapeutyczną będzie lek Ryzodeg (insulinum degludecum + insulinum aspartum), stanowiący nowe połączenie insulin.

Wskazaniem do jego stosowania jest cukrzyca typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 2 lat i powyżej oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c > 8%, a także cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją według WHO).

