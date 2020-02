GdziePoLek.pl podsumowuje: co będzie taniej, co drożej?

Do listy leków refundowanych, która będzie obowiązywać od marca 2020 roku, dołączą 73 pozycje, w tym kilka nowości. Dla pacjentów ważne mogą być te leki, które do tej pory nie były refundowane lub w przypadku których wybór zniżkowych opcji był ograniczony.

Do takich produktów zalicza się Rekovelle, nowy lek zawierający folitropinę delta, ze wskazaniem do stosowania w kontrolowanej hiperstymulacji jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia. Jest to pierwszy produkt leczniczy stosowany w zaburzeniach płodności, w przypadku których stosowany jest zindywidualizowany schemat dawkowania. Do tej pory pacjentki mogły korzystać wyłącznie z refundacji preparatów folitropiny alfa (Bemfola, Gonal-f, Ovaleap) i beta (Puregon).

Dla osób chorujących na cukrzycę typu 1 w wykazie pojawi się kolejna zniżkowa innowacyjna insulina. Fiasp to insulina doposiłkowa ultra szybko działająca, stworzona na bazie insuliny aspart - ocenia portal GdziePoLek.pl.

Endovelle (dienogest) to kolejna – obok produktów Visanne i Diemono – refundowana propozycja dla pacjentek chorujących na endometriozę.

Od marca do refundacji wchodzą także nowe produkty z posakonazolem - Posaconazole Mylan i Posaconazole Sandoz. Będą objęte dopłatą ze strony państwa w przypadku konieczności zapobiegania inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku. Do tej pory jedynym refundowanym produktem z posakonazolem był lek Noxafil.

Pacjenci leczący się duloksetyną (stosowaną głównie w depresji i zaburzeniach lękowych) mogą ucieszyć się z informacji, że na liście leków refundowanych obok preparatu Depratal dostępne będą także preparaty Dulsevia i Dutilox. W przypadku tego pierwszego produktu nowością będzie objęcie zniżką dawki 90 mg, które dotychczas nie była refundowana.

Pojawi się refundacja leków Trexan Neo (immunosupresyjny metotreksat w dawce 2,5 mg i 10 mg) oraz dwóch nowych produktów z solifenacyną stosowaną przy problemach urologicznych (Sorec i Beloflow).

Jakie leki znikają z wykazu?

Skrócenia decyzji o objęciu refundacją i brak kontynuacji refundacji dotyczą 37 pozycji. W przypadku wykreślonych z wykazu leków dostępnych w aptece, trudno wskazać pozycje bez zamienników.

Można wspomnieć, że zniżki nie będą już miały krople do oczu Brymont z przeciwjaskrową brimonidyną, Corator z atorwastatyną stosowaną przy zbyt wysokim poziomie cholesterolu czy leki Symetra (lewetyracetam) i Verpin (lamotrygina) stosowane w padaczce.