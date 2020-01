"GW": koszty leków 75+ pokryje NFZ

Od 2020 roku leki 75+ nie będą już dofinansowane z budżetu państwa. Dopłacać do nich będzie Narodowy Fundusz Zdrowia - podaje "Gazeta Wyborcza".

Na pierwszej liście we wrześniu 2016 r. znalazły się 84 substancje. Obecnie jest ich dwa razy więcej. Wszystkie są częściowo refundowane przez NFZ. Kwota, którą powinien dopłacić w aptece pacjent, jest pokrywana z budżetu państwa - pisze "GW".

W 2020 r. kwota, jaką budżet państwa przeznacza na dopłaty do darmowych leków z listy 75 plus, miała wynieść ponad 860 mln zł (w 2016 r. w ustawie zdrowotnej zapisano 836 mln, ale od zeszłego roku trzeba dopłacać więcej).

Pod koniec grudnia na stronach sejmowych pojawił się projekt ustawy okołobudżetowej, który przewiduje, że rząd nie będzie już dopłacał do leków dla seniorów z budżetu państwa. Wszystko ma pokryć z ogólnej puli na refundację Narodowy Fundusz Zdrowia.

- Oznacza to, że wzrost CBR na 2020 jest taki, jak zapisano w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 18.12.2019 r. tj. 714,748 mln zł. Środki na leki 75+ będą przekazane z budżetu nie co miesiąc jak dotychczas, tylko jednorazowo na cały 2020 rok i nie wchodzą one do CBR. Ta zmiana jest dobra - tłumaczy wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

