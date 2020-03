KRK o decyzjach refundacyjnych i negocjachach z KE

Czy Minister Zdrowia (MZ) może przedłużyć obowiązywanie obecnych decyzji refundacyjnych, w szczególności tych, których okres obowiązywania upływa z końcem kwietnia? Czy może je zmienić z urzędu? - pyta kancelaria KRK i udziela odpowiedzi.

Pojawiają się pytania o losy refundacyjnego wykazu majowego oraz o ew. zmiany programów lekowych w związku z potrzebą dostosowania ich do sytuacji nadzwyczajnej, np.:

- Wiele opisów programów lekowych przewiduje wymagania nieprzystające do obecnej wyjątkowej sytuacji i jako takie wymaga zmiany. Tak chociażby wymóg badań przed każdym cyklem leczenia, co wiąże się z koniecznością osobistej wizyty pacjenta w podmiocie leczniczym.

- Minister Zdrowia w swoim komunikacie z 13 marca 2020 roku rekomenduje wiele słusznych rozwiązań mających przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. Jednak rozwiązania te nie zostały odzwierciedlone w zarządzeniu prezesa NFZ, ani w umowach zawieranych przez NFZ ze szpitalami. W praktyce rodzi to wiele niejasności, chociażby co do sposobu rozliczeń pomiędzy placówką a NFZ, czy też co do prawnej dopuszczalności pokrycia przez firmę kosztów domowej dostawy leku do pacjenta. Większość tego rodzaju ryzyk mogłaby zostać zabezpieczona poprzez dokonanie odpowiednich zmian w decyzjach refundacyjnych.

Kancelaria odpowiada na kilka pytań:

Co do zasady zmiany mogą się odbywać wyłącznie za zgodą wnioskodawcy – na przykład na podstawie art. 155 KPA.

W wyjątkowych sytuacjach opisanych wprost w k.p.a. zmiany mogą jednak nastąpić w innych trybach:

1. Zmiana decyzji przez Ministra Zdrowia w trybie art. 161 §1 k.p.a Przepis ten pozwala Ministrowi Zdrowia – działającemu z urzędu - na zmianę w niezbędnym zakresie każdej decyzji ostatecznej, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa. Przypominamy jednak, że jeśli takie działanie ze strony MZ powodowałoby po stronie adresata decyzji (firmy) rzeczywistą szkodę przysługuje mu roszczenie odszkodowawcze z art. 161 §3 k.p.a.