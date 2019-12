Łukasz Szumowski o sukcesie programu lekowego dla chorych na SMA

Minister czeka na moment, w którym leczeniem zostaną objęci wszyscy pacjenci (Fot. Archiwum)

Mija rok od wprowadzenia programu lekowego dla chorych na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). W tym czasie udało nam się wprowadzić do programu 500 chorych, co stanowi 60 proc. populacji cierpiącej na to schorzenie - powiedział minister zdrowia, Łukasz Szumowski.

Minister Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej "Podsumowanie pierwszego roku leczenia SMA w Polsce" (12 grudnia) zaznaczył, że jest to wyjątkowa sytuacja, kiedy w ciągu 8-9 miesięcy udało się zagwarantować leczenie tak dużej rzeszy pacjentów. Pierwszy pacjent otrzymał bowiem leczenie w lutym 2019 r, niecałe trzy miesiące od wprowadzenia programu. - Nasz dzisiejszy sukces, to sukces kolegów lekarzy, którzy wdrożyli do programu chorych w tak krótkim czasie, podczas gdy za granicą objęcie leczeniem porównywalnej grupy pacjentów trwało lata. Dziś w Polsce z leczenia korzysta aż 90 proc. noworodków - przypomniał. Podkreślił też, że z jego doświadczenia jako lekarza wynika, że niewiele jest takich interwencji w medycynie, które, jeśli zostaną wdrożone odpowiednio wcześnie, to do rozwoju choroby i jej skutków nie dochodzi. Taką terapię jest leczenie nusinersenem pacjentów z SMA. - To jest taki lek, który pozwala uniknąć choroby - podkreślił. Jednocześnie minister Szumowski wyjaśnił, że właśnie ta wysoko skuteczność terapeutyczna leku, przy odpowiednio wczesnym jego zastosowaniu, kierowała nim przy podejmowaniu decyzji o refundacji i udostępnieniu tego leku dla wszystkich chorych na SMA. - Rzadko mamy do czynienia z taką sytuacją, że jedną decyzją administracyjną można zrobić tak wiele dla grupy chorych ludzi. Nie wolno jednak zapominać o tym, że za tak szybkim wdrożeniem chorych do programu stoi gigantyczna praca lekarzy, którzy w tak krótkim czasie objęli leczeniem ponad połowę populacji - dodał Szumowski. Przyznał też, że obecnie czeka na moment, w którym leczeniem zostaną objęci wszyscy pacjenci. Kolejnym wyzwaniem, przed którym stoi system w odniesieniu do tej grupy chorych, jest rozpoczęcie funkcjonowania pełnej koordynowanej opieki dla chorych na SMA. - Dużą radość przynoszą nam też informacje o tym, że przyjeżdżają do Polski ludzie spoza kraju, głównie ze wschodu, dlatego że u nas mają szansę leczyć swoje dzieci. Tutaj się osiedlają, pracują, odprowadzają podatki i dzięki temu ich dzieci korzystają z leczenia w programie lekowym. Mamy wreszcie szansę oddać to, co kiedyś nasze dzieci otrzymały od innych państw, lecząc się poza granicami Polski - podsumował minister Szumowski.

