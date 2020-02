Maciej Miłkowski o nowościach refundacyjnych

Kolejne leki w drugiej linii leczenia dla pacjentów z SM. Kolejne programy lekowe dla pacjentów z chorobami rzadkimi i ultrarzadkimi - podaje wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wymieniając nowości, które znalazły się na marcowej liście leków refundowanych.

- Fingolimod (Gilenya) jest na marcowej liście leków refundowanych. Fakt - firma nie chciała przyjąć warunków kontynuacji, dlatego lek nie znalazł się na projekcie. Po ostatnich objęciach refundacyjnych pacjenci mają do dyspozycji (oprócz Gilenya) 3 inne leki w drugiej linii leczenia SM - podaje na Twitterze Maciej Miłkowski.

Jak tłumaczy, przy podtrzymaniu decyzji negatywnej firmy ustalone zostało, że NFZ miał poinformować ośrodki o konieczności zamiany terapii. Po kilkukrotnych negocjacjach, dopiero podczas generowania listy w dniu dzisiejszym (19 lutego), firma zaakceptowała warunki, przez co lek znalazł się na liście.

Ponadto: Od marca obowiązywać będzie nowy połączony program lekowy dla pacjentów z chorobą ultrarzadką „Leczenie choroby Gauchera typu I oraz typu III”. W ramach programu dostępny będzie nowy lek eliglustat (Cerdelga) w formie doustnej dla pacjentów z typem I choroby.

Jest to pierwszy doustny lek w tej chorobie. Dotychczasowe leki były podawane w formie wlewów w szpitalu co 2 tygodnie.

Pacjenci z chorobami rzadkimi i ultrarzadkimi będą mieli nowy program lekowy. Jest to pierwszy w Polsce zawierający środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a jednocześnie dedykowany dla tak wielu różnych schorzeń, w szczególności dziecięcych, takich jak m.in: acyduria glutarowa typu I (GA I), acyduria izowalerianowa (IVA), acyduria propionowa (PA), zaburzenia spalania długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LC-FAOD), pierwotny deficyt karnityny (CUD).

Do listy dołączają także kolejne (czwarte) odpowiedniki adalimumabu - (Idacio) – dostępne we wstrzykiwaczu, amułkostrzykawce oraz we fiolce we wszystkich sześciu programach lekowych. Stosowany w chorobach autoimmunologicznych oraz w leczeniu błony naczyniowej oka.