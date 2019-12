Marszałek Senatu pracuje nad ustawą znoszącą opłatę za leki po przeszczepach

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki pracuje nad projektem ustawy mającej znieść odpłatność na leki dla dzieci po przeszczepach - podaje "Rzeczpospolita".

- Ta kadencja Senatu upłynie pod znakiem inicjatyw ustawodawczych. Jedną z pierwszych będzie projekt darmowych leków dla dzieci po przeszczepach – zapowiedział w programie „Rzecz o Prawie” marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki. Jego zdaniem decyzja dotycząca kilkuset dzieci po transplantacjach będzie nieodczuwalna dla budżetu.

Marszałek przez całą ubiegłą kadencję walczył o obniżenie ceny zawiesiny dla dzieci po przeszczepach valcyte. Latem opakowanie jedynego walgancyklowiru w zawiesinie kosztowało prawie 1 tys. zł.

Lek podrożał, bo do refundacyjnej grupy limitowej, w którym był zgrupowany, dopisano nowe, tańsze cząsteczki. Prawnicy podnosili, że jest jedynym lekiem w postaci zawiesiny, można go więc wyłączyć do odrębnej grupy, obniżając cenę do ryczałtowej opłaty 3,20 zł. Postulowaną przez parlamentarzystów, rodziców i lekarzy cenę 3,20 zł osiągnął dopiero na ostatniej liście refundacyjnej.

Mecenas Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokat i partner w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, uważa, że leki dla dzieci po przeszczepach mogą być darmowe już dzisiaj, nie trzeba do tego zmieniać przepisów. – Wystarczy nie grupować tych leków w grupy limitowe - wskazuje.

