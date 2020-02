MZ: aktualizacja dotycząca pozakonazolu

Na liście leków refundowanych będzie również lek Posaconazole Sandoz w cenie ryczałtowej dla pacjenta 3,20 zł, a lek Posoconazole Mylan za 5,47 zł dla pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT) - informuje wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Maciej Miłkowski odniósł się do informacji podanej 14 lutego: "Pierwszy odpowiednik posaconazolum - (Posaconazole Mylan) do leku oryginalnego Noxafil kosztującego 2702,81zł, gdzie nowy lek kosztuje 991,20 zł (cena detaliczna). Dla pacjenta cena nowego leku będzie nadal ryczałtowa - 3,20. Oszczędności dla NFZ to 10,5 mln zł. Koniec monopolu!".

W dniu 19 lutego podał na Twitterze zaktualizowaną informację: "Na liście będzie również (Posaconazole - Sandoz) w cenie ryczałtowej dla pacjenta 3,20 zł, a (Posoconazole Mylan) za 5,47 zł - dla pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT) w celu zapobiegania zakażeniom grzybiczym oraz we wskazaniach pozarejestracyjnych (off-label)".

Wiceminister dodał, że przewidywane oszczędności dla NFZ to jednak 19,7 mln zł. Zmiana ceny Posoconazole Mylan wynika z wejścia na listę kolejnego leku.