MZ: każda kobieta w ciąży, która musi brać leki, dostanie je za darmo

Programem Ciąża+ nie będą objęte np. witaminy czy suplementy diety. Nasz projekt jest kierowany do kobiet, które w ciąży muszą brać leki. Bywają sytuacje, kiedy kobieta ze względu na zdrowie dziecka i swoje musi przyjmować leki, które są dla jej budżetu domowego dużym obciążeniem - mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

W wywiadzie dla Faktu, Józefa Szczurek-Żelazko wskazała, że wszystkie leki, a nie tylko te na choroby, które pojawią się w czasie ciąży, będą dla przyszłych mam za darmo. Jak wyjaśnia, jeśli więc kobieta przed ciążą chorowała na cukrzycę albo alergię, i bierze na to leki, to w czasie ciąży płacić za nie nie będzie.

- Jeśli kwas foliowy będzie przepisany na receptę, jako lek będzie objęty refundacją. Chcemy, by bezpłatne były także te leki, które kobieta przyjmowała, zanim zaszła w ciążę np. jeśli choruje na cukrzycę, nadciśnienie czy zaburzenia hormonalne, o ile ich przyjmowanie będzie konieczne i będzie to bezpieczne dla płodu. Także darmowe będą leki na choroby, jakie ujawnią się w trakcie trwania ciąży lub np. hormony, które kobieta musi przyjmować, by ciążę utrzymać - tłumaczyła wiceminister.

Poinformowała, że katalog tych leków powstanie przy współpracy z lekarzami specjalistami m.in. z dziedziny ginekologii, położnictwa perinatologii, którzy doskonale wiedzą, jakie leki kobieta może przyjmować w ciąży. - Mamy także dane o najczęściej przepisywanych lekach zebrane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie analizy recept, wystawianych ciężarnym kobietom - dodała.

Regulacja ta ma wejść w życie najpóźniej 1 lipca 2020 r.

Więcej: fakt.pl