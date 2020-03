MZ: obwieszczenie ma charakter prewencyjny

Minister Zdrowia wprowadził zakaz wywozu z Polski leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwwirusowych. Decyzję podjęto w związku z pojawieniem się pierwszego w Polsce przypadku koronawirusa.

W związku z sytuacją związaną z pojawieniem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2 zwanego COVID-19 oraz sytuacją globalną w tym zakresie Minister Zdrowia opublikował 5 marca wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski - podaje w komunikacie resort zdrowia.

W odniesieniu do obwieszczenia Ministra Zdrowia z 13 lutego 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności do obwieszczenia dodano leki, stosowane prewencyjnie w stanach tzw. „grypowych”, czyli produkty przeciwgorączkowe, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwmalaryczne jak również zaopatrzenie medyczne tj. wyroby medyczne z kategorii: czepki medyczne, fartuchy chirurgiczne, fartuchy włókninowe, igły iniekcyjne, maski chirurgiczne, maski do podawania tlenu, maty dekontaminacyjne, medyczne ochraniacze na obuwie, obłożenia chirurgiczne, odzież operacyjna, preparaty do dezynfekcji wyrobów medycznych, przyrządy do pobierania krwi, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, rękawice chirurgiczne, rękawice zabiegowe, strzykawki jednorazowe, termometry elektroniczne.

- Obwieszczenie ma charakter prewencyjny - jest to lista leków, środków spożywczych i wyrobów zagrożonych brakiem dostępności, a nie niedostępnych - zaznacza MZ. Działania podobne podjęły także inne państwa.

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że zgodnie z ww. ustawą zbycie tych produktów bez zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego przez przedsiębiorcę jest zagrożone karami określonymi w przepisach.

Możliwość zbycia produktów jest możliwa wyłącznie po otrzymaniu zgody GIF na wywóz poza granicę kraju. Przedsiębiorca zgłasza GIF zamiar: wywozu poza terytorium Polski lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Polski - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie.

- Lista blisko tysiąca popularnych leków objęta zakazem wywozu z terytorium RP. Za naruszenie zakazu obowiązują potężne kary, włącznie z karą pozbawienia wolności. Jeśli ktoś się zastanawiał, czy kwestie leków będą traktowane poważnie, to ma odpowiedź - komentuje Marek Tomków, wiceprezes NRA.

W ocenie resortu zdrowia, publikacja wykazu ograniczy możliwości wywozu leków i wyrobów medycznych określonych w nim za granicę, by zwiększyć ich dostępność dla polskich pacjentów.

Więcej: gov.pl