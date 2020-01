NFZ chce zwiększenia dostępności do innowacyjnych terapii

W 2020 roku NFZ zamierza kontynuować prace mające na celu dalszą poprawę dostępności pacjentów do innowacyjnego leczenia. W związku z tym, zaplanowano szereg działań służących realizacji wskazanego celu - podaje Fundusz w komunikacie.

Jak przekonuje NFZ, między innymi niezbędne jest dążenie do zwiększenia środków finansowych w wybranych programach lekowych oraz ich realokacja na priorytetowe obszary terapeutyczne.

Zwraca uwagę, że zmiany jakie zachodzą na rynku leków refundowanych wywołane wprowadzaniem leków generycznych i biopodobnych przynoszą pacjentom szereg korzyści:

- Stwarzają możliwość leczenia większej liczby pacjentów daną substancją czynną, dzięki znaczącemu spadkowi kosztów terapii;

- Leki biopodobne mogą poprawić wyniki leczenia pacjentów – zwiększają liczbę opcji terapeutycznych dostępnych dla lekarzy, co stwarza możliwości leczenia pacjentów we wcześniejszych fazach choroby, dla których takie terapie dotychczas nie były dostępne;

- Upowszechnienie stosowania leków biopodobnych przyniosło wzrost liczby leczonych pacjentów, co przekłada się m.in. na liczbę pacjentów objętych leczeniem onkologicznym.

Fundusz wskazuje, że objęcie refundacją kolejnych leków biopodobnych przyczyniło się do zwiększenia dostępności do innowacyjnych terapii w wielu schorzeniach. Rok 2019 był przełomowy jeśli chodzi o ilość cząsteczek objętych refundacją przez Ministra Zdrowia. Obszary terapeutyczne, w których zaszły najliczniejsze zmiany, są następujące:

- leczenie raka piersi, gdzie wprowadzono szereg nowych leków i opcji terapeutycznych, między innymi dla grup chorych dla których dotychczas nie było możliwości leczeniaw programie lekowym (leczenie hormonozależnego raka piersi);

- leczenie raka płuca (nowe opcje terapeutyczne);

- leczenie raka jelita grubego (nowe opcje terapeutyczne dla pacjentów na bardziej zaawansowanych stadiach choroby);

- hematoonkologia (leczenie szpiczaka mnogiego, leczenie chłoniaków złośliwych) oraz