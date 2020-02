Prezes NRA: pomysł repolonizacji przemysłu farmaceutycznego jest dobry

Uważam pomysł repolonizacji przemysłu farmaceutycznego za bardzo dobry. Ministerstwo Zdrowia powinno obrać taką politykę, aby zapewnić bezpieczeństwo lekowe własnych pacjentów - wskazała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA.

Jak zapewnić bezpieczeństwo lekowe Polski? – To jest bardzo ważne zagadnienie z punktu widzenia pacjenta, apteki i resortu zdrowia. Musimy dbać o dostęp do leków dla polskiego pacjenta. My farmaceuci oraz branża farmaceutyczna zauważyliśmy w ostatnim czasie problemy w dostępie do leków w aptekach. Właściwie brak dostępności do substancji czynnych jest zauważalny w całej Europie, a także na świecie – powiedziała w programie "Wywiad gospodarczy" w Telewizji wPolsce.pl, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Jak zaznaczyła, substancje czynne są wytwarzane przede wszystkim w Azji. - Chińczycy i Hindusi przejęli proces produkcji substancji czynnych oferując niskie koszty tej produkcji. W związku z tym, że zaostrzono przepisy dotyczące ochrony środowiska, w Chinach doprowadziło to do zamknięcia wielu fabryk, sutkiem czego tych substancji nie ma w Europie – tłumaczyła prezes NRA.

- Braki leków dotyczą różnych grup pacjentów. Największa grupa to pacjenci, którzy kupują leki w aptekach – leki na receptę i OTC – powiedział z kolei drugi gość programu, wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Dodał, że problemy z dostępnością nie wynikają tylko z produkcji API, to też kwestia obowiązkowej serializacji opakowań leków i kłopotów technologicznych przy ich produkcji. W związku z tym doszła też konieczność zmian porejestracyjnych wielu leków, co do tej pory utrudnia zakup preparatów w aptekach.

- Odnoszę wrażenie, że producenci leków w przypadku braku substancji leczniczej na rynku, przede wszystkim zabezpieczają własny rynek. Niemcy najpierw zapewniają leki niemieckim pacjentom, Francja – pacjentom francuskim, natomiast my z racji tego, że mamy tańsze leki, jesteśmy zaopatrywani na samym końcu – stwierdziła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

