Refundacja flozyn obejmie większą liczbę pacjentów?

Mamy nadzieję, że w Polsce wkrótce dojdzie do rozszerzenia refundacji flozyn na wszystkich chorych. Z Ministerstwa Zdrowia docierają do nas takie sygnały - mówi Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Flozyny będą dostępne dla pacjentów z cukrzycą typu 2 przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi z hemoglobiną glikowaną co najmniej 8 proc. i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym – poinformował pod koniec października br. wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Preparaty znalazły się na listopadowej liście leków refundowanych.

- Wprowadzenie flozyn na listę leków refundowanych to przełomowa decyzja. Do tej pory Polska pod względem dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii była w ogonie Europy. Teraz, dzięki decyzji ministerstwa, jest lepiej – mówi Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Miesięczna terapia flozynami bez refundacji kosztuje pacjenta ok. 200 zł i wielu chorych nie było na nie stać.

Jak pisze "Rzeczpospolita", największy problem w tym, że zniżka na nowoczesne leki przysługuje tylko części chorych. – Są różne szacunki dotyczące grupy, którą objęła refundacja. Najczęściej mówi się, że będzie to ok. 130 tys. osób – tłumaczy Śliwińska.

Dodaje jednak, że z pewnością nie jest tak, że z refundacji skorzysta większość cukrzyków. – Raczej dostęp jest dla mniejszej grupy chorych – mówi.

Zdaniem prof. Grzegorza Dzidy, diabetologa z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, większość pacjentów z cukrzycą ma wysokie i bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe, w związku z tym spełnia warunek dotyczący leczenia co najmniej dwoma lekami doustnymi – najczęściej na początku są już leczeni metforminą i jakimś dodatkowym lekiem: w Polsce jest to zwykle pochodna sulfonylomocznika. Podobne warunki refundacji flozyn obowiązują na Słowacji i w Czechach.

Anna Śliwińska ma jednak nadzieję, że w Polsce wkrótce dojdzie do rozszerzenia refundacji na wszystkich chorych. – Z Ministerstwa Zdrowia docierają do nas takie sygnały. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta zapewne po ocenie kosztów obecnej refundacji – podkreśla.

