Styczeń 2020: nowe substancje czynne w refundacji otwartej i szpitalnej

Pierwsza przyszłoroczna lista refundacyjna wprowadza finansowanie kolejnych nowych substancji czynnych. W programach lekowych zachodzi ponadto sporo zmian w dostępności finansowanych już terapii - ocenia IQVIA.

RYNEK APTECZNY

Z refundacji aptecznej wycofano 37 opakowań leków, suplementów diety i artykułów medycznych, a włączono do niej 71 innych. Finansowanie utraciła substancja czynna digoxin, lek Digoxin WZF firmy Polpharma, glikozyd naparstnicy, stosowany w leczeniu m. in nadciśnienie tętniczego. Przy czym dla pacjenta różnica między ryczałtem a pełną odpłatnością wynosi tu zaledwie 19 groszy.

W dwóch molekułach, w wyniku skrócenia terminu decyzji refundacyjnej w refundacji pozostał tylko jeden produkt:

• ranitidine – finansowanie utracił lek Ranigast firmy Polpharma

• sucralfate – finansowanie utracił lek Venter firmy KRKA

Pojawiły się natomiast nowe substancje czynne:

• dulaglutide – lek Trulicity firny Eli Lilly, zarejestrowany w listopadzie 2014 r., analog GLP-1 (inkretyna), stosowany w celu poprawienia kontroli glikemii u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2

• duloxetine – lek Depratal firmy Adamed, zawierający substancję zarejestrowaną w grudniu 2004 r., inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, stosowany w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych

• insulin degludec / insulin aspart – lek Ryzodeg firmy Novo Nordisk, zarejestrowany w styczniu 2013 r., lek łączący analog insuliny krótko i długo działającej, stosowany w leczeniu cukrzycy 1 i 2 typu

• semaglutide – lek Ozempic firmy Novo Nordisk, zarejestrowany w lutym 2018 r., analog GLP-1 (inkretyna), stosowany w celu poprawienia kontroli glikemii u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2

• vortioxetine – lek Brintellix firmy Lundbeck, zarejestrowany w grudniu 2013 r., stosowany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych.

Zakres wskazań objętych refundacją inkretyn został ograniczony do pacjentów z cukrzyca typu 2, przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥ 8 %, z otyłością definiowaną jako BMI ≥35 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.