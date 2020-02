Apteka bez farmaceuty: za taką błahostkę można stracić zezwolenie?

Radca prawna opisał na swoim blogu sytuację, w której jego klientowi cofnięto zezwolenie na prowadzenie apteki. WIF podczas dwukrotnej kontroli nie zastał farmaceuty w aptece. Jego nieobecność miała trwać niecałe 2 godziny. Zaskoczenie! O tak ! Przecież to błahostki - napisał.

Radca prawna Adam Szurpicki opisał na swoim blogu sytuację, w jakiej się znalazł jego klient - farmaceuta. Zostało mu cofnięte zezwolenie na prowadzenie apteki, bo podczas dwóch wizyt inspekcja w aptece nie zastała farmaceuty.

"Apteka została unieruchomiona po przeprowadzonej kontroli. Następnie aptekarz wystosował pismo z wyjaśnieniami do Inspektoratu. Wojewódzki Inspektor uchylił decyzję o unieruchomieniu. Nic nadzwyczajnego – pomyślisz. Jednak nie tym razem" - napisał na blogu prawnik.

"Tu sytuacja była następującą: unieruchomienie, uchylenie decyzji unieruchamiającej, wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia i decyzja w przedmiocie cofnięcia zezwolenia z uwagi na brak rękojmi należytego prowadzenia apteki. Zaskoczenie! O tak ! Przecież to błahostki. Poprzedni brak farmaceuty miał miejsce w ubiegłym roku. Dodam, że w całym czasie prowadzenia działalności. Czy ma to znaczenie? Jak widać może mieć"- opisał radca.

Jak podał, farmaceuta tego dnia musiał zająć się dzieckiem, które nagle się rozchorowało, zastępcy na jego miejsce nie znaleziono w tak szybkim czasie. Nagły przypadek. "Na marginesie – nieobecność trwała niecałe 2 godziny. Wystarczyło na krótkie odwiedziny Inspektora" - napisał.

"Mając pogląd na cały kraj i tryb postępowania prawie wszystkich Inspektoratów, przyznam, że są różnice w podejściu do danej materii. Czasem zgoła odmienne, choć przepisy prawa obowiązują te same. Brakuje czasem wyobraźni i gradacji sankcji. Rozumiem cofnięcie zezwolenia przy nagminnym braku właściwej obsady. Jednak czasem to zbyt daleko idąca chęć ukarania danego podmiotu - stwierdził radca.

Na powyższe zdarzenie zareagował ma Twitterze farmaceuta Marcin Piątek:

"Łzy wzruszenia zalały oczy. Przedsiębiorca miał pecha, akurat dwa razy w życiu wyszedł z apteki zostawiając ją bez magistra i akurat dwa razy wszedł WIF z kontrolą. WIF obserwował aptekę od roku jak FBI, z okna z kamienicy naprzeciw apteki i czekał? - napisał w poście farmaceuta.