Apteka homeopatyczna z Sycowa wygrywa z GIF. "To była wybiórcza ocena materiału dowodowego"

Spółka miała - za zgodą WIF - z innymi aptekami umowy na sporządzanie leków homeopatycznych na podstawie recepty wystawionej przez lekarza dla konkretnego pacjenta. Po latach GIF uznał, że apteka zbywała leki do innych aptek.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję GIF w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Chodzi o przypadek apteki w Sycowie.

Inspekcja farmaceutyczna cofnęła spółce zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wobec stwierdzenia, że w okresie od 12 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. prowadziła sprzedaż produktów leczniczych do innych aptek ogólnodostępnych na podstawie zawartych z nimi umów.

Przedmiotem sprzedaży były recepturowe, homeopatyczne produkty lecznicze, o czym miały świadczyć znajdujące się w aktach postępowania faktury VAT, jak również kopie umów o świadczenie usług (na warunkach zlecenia) zawartych przez spółkę z 22 podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne oraz wyjaśnienia spółki. Naruszenie to stanowiło bezpośrednią podstawę cofnięcia zezwolenia.

Inspekcja uznała, że apteka zbywała leki do innych aptek.

Jak wyjaśniał właściciel apteki, przed laty zwrócił się do WIF o zgodę na sprzedaż produktów do innych aptek. W 2011 roku otrzymał akceptującą odpowiedź. Jednak 6 marca 2019 r. WIF wszczął postępowanie, a 4 kwietnia wydał postanowienie o zamknięciu apteki, twierdząc, że nie akceptował sprzedaży leków wytworzonych przez aptekę do innych placówek.

Podstawę cofnięcia zezwolenia doprecyzował GIF informując, że stosowany przez spółkę wzór umowy o świadczenie usług został zaakceptowany przez WIF w piśmie w 2011 roku, ale 8 lutego 2015 r. doszło do istotnej zmiany przepisów ustawy Pf, polegającej na wprowadzeniu do ustawy art. 86 a zakazującego sprzedaży (następnie zbywania - w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu.