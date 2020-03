Apteka respektuje tylko płatność kartą. Co na to prawo konsumenta?

W czasie epidemii apteka przyjmuje jedynie płatności kartą - usłyszała pacjentka, która chciała za leki zapłacić banknotami. Jednak zgodnie z prawem konsumenta, sprzedawca nie może nam odmówić przyjęcia gotówki.

Zalecenia WHO dotyczące minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 dotyczą m.in. płatności kartą zamiast tradycyjnie – gotówką. Sprzedawcy, którzy w obecnych okolicznościach są jednym z najbardziej narażonych grup zawodowych namawiają, aby w miarę możliwości klienci używali kart płatniczych a nie bilonu i banknotów. Niektórzy wręcz wprost odmawiają przyjęcia gotówki.

- Poszłam do apteki, aby wykupić leki. Niestety miałam przy sobie tylko gotówkę, kartę zostawiłam w domu, bo ja nie lubię się nią posługiwać, nie bardzo to wszystko rozumiem. Myślę, że ma tak wielu emerytów – mówi pacjentka.- Przy kasie zostałam odprawiona z kwitkiem. Farmaceutka odmówiła mi sprzedaży leków, bo powiedziała, że w czasie epidemii ich apteka przyjmuje jedynie płatności kartą. Byłam więc zmuszona wrócić do domu po kartę - opowiada.

Jak pisze portal gp24.pl, o ile w obecnej sytuacji zalecenia WHO, aby zamiast gotówki używać kart płatniczych wydają się słuszne, to jednak w świetle prawa nie powinny być stosowane.

- Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim banknoty i monety są podstawowym środkiem płatniczym w naszym kraju. Oznacza to, że sprzedawca nie może nam odmówić przyjęcia gotówki – mówi Jan Leonczuk, powiatowy rzecznik praw konsumenta.

- Warto wspomnieć, że sprzedawca odmawiając zawarcia umowy sprzedaży naraża się tym samym na odpowiedzialność wynikającą z artykułu 135 Kodeksu Wykroczeń, który mówi, że „Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny” - wyjaśnia rzecznik.

