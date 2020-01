Badania kliniczne: szybka rekompensata za uszczerbek na zdrowiu

Pacjent, który ucierpi w wyniku badania klinicznego, nie będzie skazany na nierówną walkę w sądzie z prawnikami wynajętymi przez koncern farmaceutyczny. Tak zakłada projekt ustawy o badaniach klinicznych, który poznała „Rzeczpospolita”.

Zgodnie z projektem, opracowanym przez Agencję Badań Medycznych (ABM), system odszkodowawczy zostanie oparty na dwóch filarach: ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej i Funduszu Gwarancyjnym, zasilanym głównie składkami sponsorów. Poszkodowany w teście klinicznym w pierwszej kolejności miałby się zgłaszać z roszczeniem do funduszu i sponsora.

O tym, czy uszczerbek na zdrowiu powstał w wyniku badania, rozstrzygnie powołana przez fundusz komisja ekspertów z dziedziny medycyny, której dotyczyło badanie, a eksperci mają być niezależni zarówno od badacza, jak i sponsora badania.

Komisja zbierze się niezwłocznie, by pacjent mógł dostać pieniądze w ciągu czterech miesięcy od szkody.

Zdaniem prof. Marcina Czecha, byłego wiceministra zdrowia, który również pracował nad ustawą o badaniach klinicznych, to dobre i długo oczekiwane rozwiązanie.

– Chociaż lek testowany w badaniu klinicznym został wcześniej przebadany na zwierzętach, a autor badania zrobił wszystko, by był on bezpieczny dla uczestnika badania, wciąż mówimy o eksperymencie medycznym, który może być potencjalnie szkodliwy dla człowieka. Dlatego trzeba zrobić wszystko, by uczestnik badania był jak najlepiej zabezpieczony na wypadek zdarzeń niepożądanych – tłumaczy prof. Czech.

