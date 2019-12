Całodobowa apteka to za mało? Powiat wniósł skargę kasacyjną

Radni powiatu wrzesińskiego wnieśli skargę kasacyjną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który uznał całodobowe działanie tylko jednej apteki w regionie za niewystarczające.

Radni powiatu wyznaczyli do pełnienia dyżurów nocnych jedną aptekę we Wrześni.

W uchwale dotyczącej rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku wskazali, że skoro funkcjonuje ona w największym mieście powiatu, to nie ma potrzeby pełnienia dyżurów nocnych i świątecznych przez inne placówki w mniejszych miejscowościach.

– Apteka całodobowa, zlokalizowana w mieście o dużej gęstości zaludnienia, posiada bogatszy asortyment, przez co prawdopodobieństwo zakupu niezbędnych leków jest duże. Funkcjonowanie apteki całodobowej w jednym miejscu stanowi komfortowe rozwiązanie dla mieszkańców. (...) Natomiast pełnienie dyżurów w porze nocnej, w mniejszych aptekach na terenie gmin poza miastem, może powodować pewne ograniczenia w systemie funkcjonowania tych aptek w porze dziennej – napisali w uzasadnieniu uchwały.

Uchwała została zakwestionowana jednak przez wojewodę, który uznał, że "ustalenie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu powinno polegać na włączeniu, w miarę możliwości, wszystkich aptek z danego powiatu do jednolitego systemu dyżurów".

Powiat zaskarżył rozstrzygniecie nadzorcze. Jednak WSA w Poznaniu oddalił skargę powiatu.

Jak podaje Radio Września, spór między obiema stronami trwa od kilku miesięcy. Jego końca nie widać. Radni powiatowi jednak nie składają broni i wnieśli skargę kasacyjną na ten wyrok.

– Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie podzielił naszych argumentów, które zostały złożone w skardze na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego. Uważa on, że jedna apteka pełniąca dyżur na terenie powiatu wrzesińskiego to zbyt mało, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom regionu. A takie rozwiązanie funkcjonuje już od wielu lat i jest ono satysfakcjonujące dla wszystkich mieszkańców regionu – tłumaczy kierowniczka referatu spraw społecznych i zdrowia w starostwie Joanna Musiałkiewicz.

– Nie mamy narzędzi w postaci finansowania. Nie mamy narzędzi kontrolnych, nadzorczych więc tak naprawdę to trzeba by przyjrzeć się przepisom prawa, mocno pomyśleć i je urealnić. Włączenie do systemu dyżurowania mniejszych aptek to są dla nich przede wszystkim ogromne koszty i problemy organizacyjne. Należy też przypomnieć o braku specjalistów, braku farmaceutów co może się przenieść na codzienne funkcjonowanie aptek w dni robocze – dodaje Musiałowicz.

Więcej: radiowrzesnia.pl