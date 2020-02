Czy kierownik apteki powinien w niej warować?

Brakuje zdefiniowania w Prawie Farmaceutycznym nieobecności. Bo nie ulega wątpliwości, że czym innym jest nieobecność wywołana skorzystaniem z prawa do przerwy, a czym innym jest funkcjonowanie apteki bez kierownika - uważa radca prawny Adrianna Ogonowska.

Wzmożone kontrole Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych potęgują ogólne wrażenie destabilizacji dla tych właścicieli aptek, którzy jeszcze przetrwali. Przetrwali nierówną walkę z sieciami i dzisiaj, zmuszeni są wysłać zdziesiątkowane wojska na drugi front. Front zapisu ustawy, front bezrefleksyjnej interpretacji i front wykonawców przepisu – wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Dotychczas przetrwali, ale czy wytrwają?

Art. 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne stanowi, iż w godzinach czynności apteki powinien być w niej obecny farmaceuta, będący kierownikiem apteki.

Czy zatem magister farmacji będący kierownikiem apteki ma prawo do przerwy obiadowej? Przy czym, zaznaczyć należy, że przepis art. 92 Prawa Farmaceutycznego nie przewiduje ani tymczasowej nieobecności ani nieobecności o charakterze ciągłym, wywołanej chociażby urlopem lub niezdolnością do pracy.

Co się zatem stanie, gdy podczas takowej 30 minutowej przerwy obiadowej pojawi się kontrola z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego? Kodeks pracy stanowi, iż każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który pracuje w wymiarze czasu pracy minimum 6 godzin dziennie, ma prawo do nieprzerwanej, 15 - minutowej płatnej przerwy w pracy (lub dłuższej, o ile pracodawca wyrazi na to zgodę), która jest wliczana do czasu pracy.

Co prawda przepisy prawa pracy nie znajdują wprost zastosowania w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą, ale czy na podstawie tego można wysnuć wniosek, iż osobie prowadzącej działalność gospodarczą taka przerwa nie przysługuje?

Moim zdaniem – nie.

Czy w związku z koniecznością zrobienia nagłej przerwy w pracy, powinien być obecny w aptece drugi farmaceuta, spełniający warunki określone w art. 88 ust. 2 Prawa Farmaceutycznego, a więc legitymujący się m.in. długim stażem pracy, ujawnionym w ewidencji osób zatrudnionych w aptece, zatrudniony w pełnym etacie na podstawie umowy o pracę?