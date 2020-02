"DGP": spada liczba zatruć dopalaczami

Spada liczba hospitalizacji wiązanych z zażywaniem dopalaczy. Obecny wynik jest najniższy od lat. Pełen raport analizujący sytuację GIS opublikuje w marcu tego roku - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

W 2019 r. liczba zatruć była dwa razy mniejsza niż rok wcześniej. Jak wynika z informacji "DGP", spadła z 4,3 tys., do 2,2 tys. przypadków.

Jak tłumaczy dr Piotr Burda, były krajowy konsultant ds. toksykologii klinicznej, w tej kwestii wiele zmieniła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które weszły w życie w 2018 r.

Zgodnie z nowymi przepisami osoby sprzedające dopalacze traktowane są tak samo, jak te sprzedają ce narkotyki. Grozi za to kara do 12 lat więzienia. Do odpowiedzialności zostaną pociągnięci również posiadacze zabronionych substancji. Tu karą może być z kolei grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie jej do lat 3. To, jak wynika z danych policji, przełożyło się na mniejszą aktywność handlarzy na rynku. W 2018 r. tylko przez CBŚP zostało zabezpieczonych aż 155,5 kg dopalaczy, natomiast w 2019 r. 99,5 kg.

Gazeta wskazuje także, że do bardziej skutecznego ścigania tego rodzaju przestępstw na pewno przyczyniła się umowa między GIS, Policją, Prokuraturą, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową, a także Inspektorem Farmaceutycznym. Wszystkie te instytucje podpisały pod koniec 2018 r. porozumienie o wspólnych działaniach, dzięki temu płynnie wymieniają się informacjami.

Eksperci podkreślają też, że sukcesu by nie było, gdyby nie prowadzone w ostatnich latach działania GIS związane z zamykaniem sklepów handlujących dopalaczami. – Te zniknęły z rynku. Z kolei działania policji sprawiają, że nie ma szans rozwinąć się na szeroką skalę czarny rynek – dodaje Jan Bondar, rzecznik GIS.

Więcej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/