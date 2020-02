DGP: wyroki sądu oznaczają koniec marzeń o powrocie do rozdrobnionego rynku?

Wydane w ostatnim czasie wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. 1% wskazują, że nie dojdzie do szybkiego zamknięcia kilkuset aptek należących do największych sieci, które przekraczają w danym województwie dozwolony prawem limit - informuje DGP.

Konflikt między indywidualnymi farmaceutami, których reprezentuje samorząd aptekarski, a sieciami, które są reprezentowane przez duże organizacje pracodawców, trwa od wielu lat - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Pierwsi mówią, że nie można dopuścić do monopolizacji na rynku (przejęcia go przez wielkie sieci), bo byłoby to niebezpieczne dla pacjentów. Drudzy – że pacjentom zależy na jakości usług, a ta jest najwyższa w placówkach sieciowych, a przy okazji jest w nich taniej niż w lokalnych małych aptekach.

Gra idzie o wielkie pieniądze. W 2020 r. wartość rynku farmaceutycznego w Polsce może przekroczyć 40 mld zł. Dziś sieci – choć mają niewiele ponad 40 proc. aptek działających na rynku – to odpowiadają za 60 proc. wartości sprzedaży leków. Z roku na rok ich udział w tym gigantycznym torcie do podziału wzrasta - czytamy.

Gazeta przypomina, że w 2004 r. ustawodawca postanowił dodać do ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne normę antykoncentracyjną określającą maksymalną liczbę aptek posiadanych przez jeden podmiot na terenie jednego województwa. Teraz art. 99 ust. 3 p.f. stanowi, że jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie apteki prowadzi się ich więcej niż 1 proc. na terenie województwa, czyli od kilku placówek w najmniejszych województwach do ok. 30 w mazowieckim i śląskim, nie możne otrzymać takiego zezwolenia.

Sęk w tym, że niejasne jest – i różnie interpretowane przez samorząd aptekarski i przez sieci – co należy począć, gdy dany podmiot przekracza określony próg i otrzymał stosowne zezwolenia. Czy w takim przypadku należy je odebrać?

Jak wskazuje gazeta, było tak, że inspekcja farmaceutyczna przez lata wydawała zezwolenia, nawet gdy przedsiębiorca przekraczał próg. Co więcej, w przypadku przekształceń własnościowych przedsiębiorcy zaczynali przekraczać limit 1 proc. i nikt, aż do 2014 r., ich nie ścigał. Placówki sprzedawał nawet Skarb Państwa w ramach prywatyzacji, zapewniając, że ich nabycie jest w pełni dozwolone. W efekcie w niemal wszystkich województwach limit jest przekraczany choć przez jedną dużą spółkę.

