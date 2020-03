DIA ostrzega przed wyłudzeniami od aptek

Zlekceważenie tej korespondencji może skutkować problemami finansowymi (fot. archiwum)

Do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu docierają sygnały o praktykach niektórych przedsiębiorców, polegających na przesyłaniu do aptek niezamówionych materiałów marketingowo-reklamowych.

W piśmie przewodnim nadawca informuje, że mają one bezpłatny charakter, a właściciel apteki może w ciągu 14 dni zrezygnować z dalszego otrzymywania tego rodzaju treści. Jednocześnie, w przypadku niezłożenia rezygnacji, jak wskazuje to pismo, będą przesyłane kolejne egzemplarze, tym razem już płatne; dołączona zostanie do nich również faktura VAT. W niektórych przypadkach zgoda na otrzymywanie ww. materiałów uzyskiwana jest w drodze telefonicznej. Z przekazywanych do Izby informacji wynika, że właściciel apteki bardzo często nie ma świadomości skutków prawnych, wynikających z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej i składanych podczas niej oświadczeń w formie ustnej. Piotr Sędłak, radca prawny Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, prosi farmaceutów o ostrożność. Często korespondencja jest przesyłana listem zwykłem (bez potwierdzenia odbioru), w wyniku czego trudno ustalić jest początek biegu 14-dniowego okresu. Niekiedy przesyłka jest natychmiastowo wyrzucana. Na skutek jednak upływu ww. okresu nadawca korespondencji wywodzi, że została zawarta z apteką umowa stałej prenumeraty, ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Więcej: https://www.dia.com.pl

