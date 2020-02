E-recepta: kiedy pacjent może otrzymać kod telefonicznie?

Podawanie kodu e-recepty jest dopuszczalne, ale tylko w wyjątkowych przypadkach (Fot. Archiwum)

Choć obowiązujące przepisy nie wskazują, aby placówka medyczna dysponowała prawem do podawania pacjentowi 4-cyfrowego kodu do e-recepty podczas rozmowy telefonicznej, to w wyjątkowych sytuacjach, po zweryfikowaniu tożsamości danej osoby, może to zrobić.

Placówki medyczne zgłaszają do Urzędu Ochrony Danych Osobowych pytania, związane z sytuacjami, w których pacjenci proszą telefonicznie o podanie kodu dostępu niezbędnego dla realizacji e-recepty. Zgłaszają się po kody tłumacząc, że zgubili cyfry, które otrzymali od lekarza w formie wydruku. Zaś pracownicy szpitali i przychodni nabrali wątpliwości czy mogą zdalnie podawać takie informacje zainteresowanym - czytamy na portalu prawo.pl. UODO odpowiedział placówkom medycznym, że jest to dopuszczalne, ale tylko w wyjątkowych przypadkach. ODO powołał się na art. 96b prawa farmaceutycznego, zgodnie z którym osoba wystawiająca receptę udziela pacjentowi informacji o wystawionej e-recepcie zawierającą min. 4-cyfrowy kod dostępu. Taka informacja może być wysyłana na wskazany przez pacjenta w systemie informacji o ochronie zdrowia adres e-mail lub wiadomość SMS na numer telefonu. Pacjent ma prawo otrzymać receptę również w postaci wydruku. Zgodnie z art. 96b ust. 3 - kod wydaje tylko osoba, która wystawiała receptę. Zatem, jeżeli receptę dla konkretnego pacjenta wystawił lekarz, to tylko ten lekarz jest osobą uprawnioną do przekazywania pacjentowi informacji zawierającej m.in. 4-cyfrowy kod dostępu zawarty na e-recepcie. Choć obowiązujące przepisy nie wskazują, aby placówka medyczna dysponowała prawem do ustnego informowania pacjenta o 4-cyfrowym kodzie podczas rozmowy telefonicznej, to w wyjątkowych sytuacjach, po zweryfikowaniu tożsamości osoby dzwoniącej, osoba wystawiająca receptę mogłaby przekazać pacjentowi 4-cyfrowy kod dostępu. Istotne w takich przypadkach jest prawidłowe uwierzytelnienie osoby-pacjenta, z którym prowadzona jest rozmowa telefoniczna (np. poprzez numer PESEL pacjenta, powód wizyty lekarskiej, datę i godzinę wizyty itd.). Więcej: https://www.prawo.pl/

