ETS: obywatele mają prawo dostępu do danych z badań klinicznych

Grzegosz Cessak opublikował na Twitterze wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (Fot. Archiwum)

Dwa orzeczenia ETS potwierdziły jednoznacznie prawo obywateli do dostępu do danych z badań klinicznych i raportów toksykologicznych przedłożonych do EMA w celu wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych ludzkich i weterynaryjnych - poinformował Grzegorz Cessak, prezes URPL.

W związku z powyższym udostępnił wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2020 r. Sprawa dotyczy dokumentów przedstawionych Europejskiej Agencji Leków w ramach wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi i decyzji o udzieleniu osobie trzeciej dostępu do tych dokumentów. PTC Therapeutics International Ltd, z siedzibą w Dublinie (Irlandia), wniosła o odwołanie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 5 lutego 2018 r, w którym to Sąd oddalił jej skargę o stwierdzenie nieważności decyzji EMA z dnia 25 listopada 2015 r. przyznającej osobie trzeciej, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, dostępu do dokumentu zawierającego dane przedstawione w ramach wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Translarna. Więcej: http://curia.europa.eu/

