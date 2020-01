Facebook usunął reklamy sugerujące szkodliwość leków na HIV

Facebook usunął reklamy publikowane przez firmy prawnicze dotyczące leków stosowanych przy zakażeniu wirusem HIV. Miały zawierać dezinformacje „narażając życie ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo”.

Pięćdziesiąt organizacji w otwartym liście wysłanym do Facebooka w grudniu ub.r. zaapelowało o usunięcie ukierunkowanych reklam zawierających nieprawidłowe medycznie twierdzenia o skutkach ubocznych leków zapobiegających HIV, takich jak Truvada - pisze portal chip.pl.

W reklamach pojawiały się bowiem informacje o działaniach niepożądanych, które mogły spowodować, że osoby będące nosicielami HIV odstawią leki. A te, które są zagrożone zachorowaniem nie przyjmą ich profilaktycznie.

Przeprowadzone badania medyczne dowodzą, że leki, takie jak obecna również na rynku polskim Truvada, są bezpieczne, choć niepozbawione skutków ubocznych.

Jak tłumaczy serwis, reklamy firm prawniczych sugerowały, że przyjmowanie leków ma wiele skutków ubocznych, a wszystko po to, by zachęcić do ewentualnych procesów odszkodowawczych.

Facebook przeanalizował zgłoszenie oraz reklamy i przyznał, że były one mylące: „Po sprawdzeniu przez niezależnych konsultantów uznaliśmy, że niektóre z tych reklam wprowadzają w błąd co do skutków Truvady. W rezultacie usunęliśmy reklamy z serwisu” – takie oświadczenie wystosował rzecznik Facebooka dla serwisu BBC.

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom oświadczyło, że leki PrEP (profilaktyka przed ekspozycją) są „wysoce skuteczne w zapobieganiu HIV podczas seksu i zażywaniu narkotyków drogą iniekcji”.

Więcej: chip.pl