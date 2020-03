Farmaceuta będzie mógł aktywować IKP i potwierdzić profil zaufany

Planujemy uruchomić proces legislacyjny tak, aby aktywowanie IKP oraz potwierdzanie Profilu Zaufanego mogło następować również w aptekach - informuje Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że zakres usług wykonywanych w aptekach ulegnie rozszerzeniu.

O tym, że farmaceuci będą mogli zakładać IKP w aptekach jako pierwszy poinformował pod koniec lutego Marek Tomków, wiceprezes NRA.

Na Twitterze odniósł się do zapowiedzi wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego w jednym z wywiadów o rozpoczęciu w najbliższych tygodniach prac nad takimi rozwiązaniami.

- Szansa na to, aby to farmaceuci mogli zakładać IKP dalej istnieje. Należy jednak zmienić obowiązujące przepisy. Od dawna mówi się o rozwoju dodatkowych usług w aptekach. Uważamy, że jest to bardzo ważny krok. Czekamy na szczegóły tego rozwiązania - powiedział Tomasz Leleno, rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Informację tę potwierdza nam Ministerstwo Zdrowia, choć jeszcze w lutym podało, że nie ma możliwości, aby pacjent mógł aktywować IKP w aptece. Warto zaznaczyć, że w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty odrzucono propozycję, aby to farmaceuta miał mieć wgląd do IKP.

- Należy zauważyć, że farmaceuci – odmiennie od lekarzy POZ – nie mają swoich stałych pacjentów, ani apteki nie są podmiotami mającymi doświadczenie w zakresie weryfikacji tożsamości osób. Wobec czego, nie są planowane w najbliższym czasie zmiany w zakresie rozszerzenia katalogu pomiotów uprawnionych do potwierdzania profili zaufanych o farmaceutów i techników farmaceutycznych - tłumaczył resort zdrowia w odpowiedzi na petycję.

Teraz Ministerstwo Zdrowia informuje, że zamierza jednak uruchomić proces legislacyjny tak, aby aktywowanie IKP oraz potwierdzanie Profilu Zaufanego mogło odbywać się również w aptekach.