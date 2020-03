GIF: apteka może przygotować i sprzedać środek dezynfekujący

Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, że apteki posiadające izby recepturowe, mogą wydawać środki dezynfekujące do higieny osobistej oraz służące do dezynfekcji sprzętów codziennego użytku, w opakowaniach własnych, bądź dostarczonych przez pacjentów.

Główny Inspektor Farmaceutyczny przygotował komunikat w sprawie możliwości przygotowania w aptece płynów dezynfekujących.

- Zgodnie z art. 86 ust. 8 ustawy Prawo farmaceutyczne apteki ogólnodostępne mogą sprzedawać produkty służące do dezynfekcji. Wobec zagrożenia epidemiologicznego oraz ze względu na możliwe braki opakowań o małej pojemności, Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, że apteki posiadające izby recepturowe, mogą wydawać środki dezynfekujące do higieny osobistej oraz służące do dezynfekcji sprzętów codziennego użytku, w opakowaniach własnych, bądź dostarczonych przez pacjentów - informuje GIF w komunikacie.

Podczas wydawania należy zachować następujące środki ostrożności:

- przyniesione opakowanie musi być czyste;

- osoba wydająca musi właściwie oznaczyć opakowanie (tak jak przy leku recepturowym lub aptecznym);

- osoba wydająca musi poinformować pacjenta, że produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

Źródło: GIF