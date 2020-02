Grudziądz: sprawa apteki trafiła do prokuratury

Były dyrektor lecznicy w Grudziądzu złożył zawiadomienie do prokuratury na działania prezydenta Grudziądza i dyrektora placówki dotyczące zamknięcia całodobowej apteki przy szpitalu.

Jedyna całodobowa w Grudziądzu apteka „Pod Solankami” znajdująca się przy lecznicy, decyzją WIF została zamknięta 31 stycznia br. Decyzja o wstrzymaniu działalności apteki związana jest z nowelizacją przepisów Prawa farmaceutycznego, które po wprowadzonych zmianach zakazują prowadzenia apteki ogólnodostępnej przez podmioty prowadzące działalność leczniczą.

Władze szpitala, choć cały czas zapewniają, że rozmawiają z potencjalnymi zainteresowanymi prowadzeniem tego punktu wraz z prawem dzierżawy pomieszczeń, to fakty są takie, że obiekt nie działa.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Grudziądza, który ma działać wbrew przepisom prawa farmaceutycznego, złożył do prokuratury były dyrektor szpitala Marek Nowak. Ponadto zawiadomienie dotyczy także dyrektora lecznicy w zakresie „świadomego i celowego zamknięcia jedynej, ogólnodostępnej apteki „Pod Solankami”. - To rażące lekceważenie prawa - uważa Marek Nowak.

Ponadto jak informuje "Gazeta Pomorska", głos w sprawie zamknięcia "Apteki Pod Solankami" zabrał też jej dotychczasowy kierownik, Jacek Leszczyński, który uważa że szefostwu szpitala nie zależało na pacjentach i nie podjęto skutecznych działań zmierzających do ratowania tego obiektu.

- Pisałem pisma do dyrektora o pomoc w zatrudnieniu nowych farmaceutów, o dostawę leków, ale nie doczekałem się odpowiedzi. Nie było woli walki o dobro pacjenta - mówi. - Naprawdę zależy mi, by ona działała, bo wiem jak bardzo jest potrzebna. Złożyłem ofertę, ale warunki szpitala są tak zaporowe, że nie doszliśmy do porozumienia - dodaje.

