GW: szlaban na "przecieki do mediów"?

W opinii pracowników, jest to forma wywierania nacisku, by nie informowali o możliwych nieprawidłowości, np. przy wpisywaniu leków na listę refundacyjną (fot. archiwum)

MZ zmusza pracowników do podpisywania specjalnych oświadczeń, które mają ograniczać możliwość "przecieków" do mediów" w sprawie ewentualnych nieprawidłowości. Rzecznik resortu podkreśla, że jest to jedynie "przypomnienie o zachowaniu tajemnicy".

Pracownicy Ministerstwa Zdrowia poinformowali portal wyborcza.pl o lojalkach, jakie muszą podpisywać. "Oświadczenie nie zawiera żadnej podstawy prawnej. Resort przypomina w nim pracownikom, że niewywiązanie się z zaleceń może skutkować postępowaniem sądowym i rozwiązaniem umowy z winy pracownika" - informuje portal. W opinii pracowników, jest to forma wywierania nacisku, by nie informowali o możliwych nieprawidłowości, np. przy wpisywaniu leków na listę refundacyjną. Rzecznik resortu podkreślił, że każdy pracownik ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, co wynika wprost z kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej. "Oświadczenie jest jedynie przypomnieniem" - zaznaczył w odpowiedzi dla "Gazety Wyborczej". Więcej: https://wyborcza.pl

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus