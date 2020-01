IGWPAiA: technik farmaceutyczny jest zawodem samodzielnym

Technik farmaceutyczny jest zawodem samodzielnym, co wynika z zapisów art. 91. ustawy Pf i takim winien pozostać. Ustawa o Zawodzie Farmaceuty nie może ingerować w uprawnienia zawodowe techników - uważa IGWPAiA.

- W związku z przyjęciem przez Rząd projektu UoZF Izba Gospodarcza Punktów Aptecznych i Aptek pragnie przypomnieć resortowi zdrowia, że 31 października 2019 r. odbyło się spotkanie w MZ mające na celu rozwianie obaw przedstawicieli IGWPAiA co do roli techników farmaceutycznych w przepisach projektowanej ustawy. Na spotkaniu poruszono kwestie nietrafionych zapisów art. 4 ust. 4 punkt 8i9 i zaproponowano nowe brzmienie, zdecydowanie bardziej bezpieczne dla TF z punktu widzenia IGWPAiA - podaje Izba w komunikacie.

Jak podkreśla, zdaje sobie sprawę, że UoZF w art. 4 ust. 4. określa tylko zadania zawodowe farmaceutów do zasady, co nie przekłada się na obowiązki wynikające z zapisów ustawy Pf, jednak żeby uniknąć błędnej interpretacji przez organy stosujące prawo postuluje przyjęcie jednej z wersji zapisu, zaproponowanej podczas spotkania.

- Technik farmaceutyczny jest zawodem samodzielnym, co wynika z zapisów art. 91. ustawy Pf i takim winien pozostać. Ustawa o Zawodzie Farmaceuty nie może ingerować w uprawnienia zawodowe techników farmaceutycznych i być przyczynkiem do zmiany art. 91 Pf w przyszłości - uważa IGWPAiA.

- Nadmieniamy, że technik farmaceutyczny był i jest kształcony stricte na potrzeby wydawania i sporządzania produktów leczniczych. Podstawa programowa i sam program nauczania wskazują na samodzielność tego zawodu w aptece. Warto, aby MZ pamiętało o tym tworząc zapisy UoZF. Wszelkie wątpliwości chętnie rozwieją Dyrektorzy Szkół Państwowych, którzy tworzyli program - dodaje Izba.

Wobec powyższego, zarząd IGWPAiA będzie stać na straży zaproponowanych przez Izbę wersji do kontrowersyjnych zapisów.

Przypomina, że do art. 4 ust. 4 pkt 8 przedstawione zostały trzy propozycje zapisu uregulowania stanu faktycznego, o którym mówił ustawodawca, do art. 4 ust. 4 pkt 8 jedna propozycja i do art. 4 ust 4 pkt 9 - jedna propozycja zapisu.