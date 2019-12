Jedna całodobowa apteka na powiat to za mało?

Radni jednego z powiatów w Wielkopolsce podjęli uchwałę, iż nocne dyżury aptek zapewni jedna całodobowa apteka. Wszyscy przystali na tę propozycję. Z wyjątkiem wojewody, który uznał, że włączenie w dyżury powinno dotyczyć "w miarę" wszystkich aptek w powiecie.

W czerwcu 2019 roku radni powiatu ustalili rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku.

Obowiązek zapewnienia mieszkańcom możliwości korzystania z usług farmaceutycznych w porze nocnej, święta i dni wolne od pracy wypełnia całodobowa apteka w mieście położonym w centralnym punkcie powiatu.

"Apteka całodobowa, zlokalizowana w mieście o dużej gęstości zaludnienia, posiada bogatszy asortyment, przez co prawdopodobieństwo zakupu niezbędnych leków jest duże. Funkcjonowanie apteki całodobowej w jednym miejscu stanowi komfortowe rozwiązanie dla mieszkańców. Nie ma potrzeby szukania informacji o aktualnie dyżurującej aptece, co w trudnych sytuacjach stanowić może dodatkowy stres. Natomiast pełnienie dyżurów w porze nocnej, w mniejszych aptekach na terenie gmin poza miastem, może powodować pewne ograniczenia w systemie funkcjonowania tych aptek w porze dziennej" - ocenili radni.

Proponowany rozkład godzin pracy aptek w powiecie pozytywnie zaopiniowały władze miejskie i gminne. Izba Aptekarska również nie wniosła żadnych uwag do rozkładu godzin pracy aptek i wydała pozytywną opinię.

W ocenie radnych, skoro ustawodawca nie nałożył na organy powiatu obowiązku sformalizowanego przeprowadzenia analiz potrzeb ludności w zakresie dostępu do aptek, to brak przeprowadzenia takiej analizy nie stanowi warunku legalności podjęcia uchwały. W zamian za to ustawodawca nałożył obowiązek uzyskania, zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne opinii wójtów gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. To właśnie obowiązek zasięgania tych opinii stanowi formułę oceny potrzeb mieszkańców w zakresie godzin pracy aptek.

"Przy ustalaniu rozkładu godzin pracy aptek rada powiatu powinna uwzględnić uwarunkowania danego powiatu, takie jak: liczba ludności, układ urbanistyczny, zagęszczenie zabudowy mieszkalnej, umiejscowienie placówek udzielających świadczeń leczniczych, skomunikowanie pomiędzy miejscowościami powiatu, dostęp do transportu publicznego, dostęp do infrastruktury przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Minimalnym standardem wynikającym z wyżej wskazanego przepisu jest zagwarantowanie, żeby w każdym czasie była czynna przynajmniej jedna apteka na obszarze powiatu" - wyszli z założenia samorządowcy.