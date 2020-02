Kielce: wykupował leki na fałszywe recepty. Został zatrzymany

Mieszkaniec gminy Masłów posługując się podrobionymi receptami wykupił leki w kieleckich aptekach. Został zatrzymany. Policji udało się odzyskać część nielegalnie zakupionych preparatów.

Pierwsze zgłoszenie w tej sprawie trafiło do kieleckich policjantów w styczniu br., od personelu jednej z aptek na terenie miasta. Farmaceuci nabrali wówczas podejrzeń do co do autentyczności jednej z recept, zrealizowanych przez nieznanego mężczyznę.

Mundurowi trafili na 5 przypadków podrobienia recept, na różne nazwiska, ale realizowanych najprawdopodobniej przez tego samego mężczyznę. Ustalając dane osoby, wykupującej w niedozwolony sposób leki policjanci wpadli na trop 32- letniego mieszkańca gminy Masłów.

Śledczy ustalili, że mężczyzna leki wykupywał najprawdopodobniej dla siebie, bowiem w trakcie przeszukania policjanci odzyskali część medykamentów. Finał tej sprawy będzie miał miejsce na sali sądowej.

Więcej: swietokrzyska.policja.gov.pl