"Kontrola rynku pozaaptecznego jest ustawowym obowiązkiem GIF"

Z naszej strony bardzo dziwi brak rejestru punktów obrotu pozaaptecznego. Każdy rejestr powinien dawać wiedzę na temat mapowanej działalności i dawać uprawnienie do obrotu lekami, które w przypadku naruszeń przepisów można będzie wtedy stracić - wskazuje Michał Byliniak, wiceprezes NRA.

Rynek obrotu pozaaptecznego stanowi według danych AC Nielsen (raport Stowarzyszenia Leki tylko z Aptek "Pozaapteczny obrót lekami", 2018 r.) około 105 tys. placówek handlowych, z których około 90 proc. prowadzi dystrybucję leków OTC.

Leki OTC sprzedawane są w około 90 proc. sklepów ogólnodostępnych. Najbardziej rozpowszechnione w obrocie pozaaptecznym produkty to leki przeciwbólowe, a w drugiej kolejności - leki przeciwko przeziębieniu i grypie.

Jak wskazano w raporcie, obecna dostępność leków przekłada się zatem na niekorzystną i zagrażającą bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów sytuację, w której dla wielu Polaków to ogólnodostępny sklep, a nie apteka może stanowić podstawowe źródło zaopatrzenia w leki.

Michał Byliniak, wiceprezes NRA, w mediach społecznościowych poruszył temat sprzedaży leków w obrocie pozaaptecznym komentując powyższe dane. - Ile jest punktów sprzedaży leków poza aptekami i punktami aptecznymi - zapytał na Twitterze. - 150 tys. na pewno nie. Według cytowanego raportu 90% ze 105 tys. ale skąd te 90% to już nie wiem. Ale tak czy owak nawet 80 tys. to masa, którą nie sposób kontrolować czy nawet nadzorować. Z naszej strony bardzo dziwi brak rejestru punktów obrotu pozaaptecznego - podał Michał Byliniak.

W jego ocenie, "każdy rejestr powinien dawać wiedzę na temat mapowanej działalności. I dawać uprawnienie do obrotu lekami, które w przypadku naruszeń przepisów można będzie wtedy stracić. Bo dzisiaj sankcje dla sklepów nie istnieją. W UE tak to działa niezależnie od skali."

- W dobie informatyzacji to jest więcej niż banalne. Obowiązek wpisu po stronie podmiotu. Drogą elektroniczną i papierową. Rejestr nałożony na ZSMOPL i wszystko widać. Co daje szansę na to, aby choćby planować wyrywkowe kontrole, bo dzisiaj nawet jeśli to odbywają się "na czuja" - podkreślił wiceszef NRA. - Tylko jeżeli się nie wie jaka jest skala obrotu to trudno szukać argumentacji dla zwiększenia zasobów. A może w tym zakresie dać uprawnienie Inspekcji Sanitarnej, która te punkty kontroluje. Z farmaceutycznego punktu widzenia brak wiedzy o obrocie lekami jest trudny do obrony - dodał.

- Inspekcja Sanitarna ma 2500 inspektorów a Inspekcja Farmaceutyczna 120. I adekwatny budżet. Otwarcie rynku pozaaptecznego odbyło się bez żadnych pomiarów i badań. My postulujemy rozpoczęcie od zdobycia wiedzy o rynku, którego kontrola od lat jest ustawowym obowiązkiem IF. A jej realizację doskonale opisał NIK - zaznaczył Michał Byliniak.