Kto ma odbierać odpady po zastrzykach?

Gmina, która nie zmieniła regulaminu, igieł i strzykawek nie zbiera, bo nie ma takiego obowiązku (Fot. Archiwum)

Zgodnie z nowelą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zużyte przez mieszkańców igły i strzykawki powinny trafiać do PSZOK. Jednak niektóre gminy nie dostosowały się jeszcze do nowych wymogów. Co mają zrobić pacjenci w przypadku, gdy pozostałości po zastrzykach nie chcą przyjąć ani apteka, ani przychodnia?

Igły i strzykawki zużywane w szpitalach i gabinetach zabiegowych są traktowane jako odpady medyczne, które ze względu na możliwość zakażenia podlegają surowym przepisom obejmującym ich przechowywanie i utylizację. Te stosowane przez mieszkańców, którzy samodzielnie w domach wykonują zastrzyki, są natomiast odpadami komunalnymi. Zużyte strzykawek i igieł jako odpad komunalny powinien trafić do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - pisze "Dziennik Gazeta Prawna. Należy je dostarczać w szczelnym pojemniku, następnie takie odpady zostaną zutylizowane w spalarni. Nowe zadania dla PSZOK-ów, czyli zbiórkę igieł i strzykawek, wprowadzono ostatnią nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie dano samorządom 12 miesięcy na przystosowanie swoich regulaminów do nowych rozwiązań. – Mamy rozdźwięk. Ustawodawca nie przewidział przepisu przejściowego. Jest obowiązek w ustawie, na który powołują się szpitale i apteki, wskazując, że to gminy powinny te odpady odbierać. Natomiast działanie PSZOK-ów, czyli także to, jakie materiały można do nich oddawać, gminy określają w regulaminach. Na ich dostosowanie mają czas do 6 września 2020 r. – mówi Michał Bursztynowicz, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) we Wrocławiu. Dlatego – jak zaznacza – gmina, która nie zmieniła regulaminu, igieł i strzykawek nie zbiera, bo nie ma takiego obowiązku. Więcej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/

