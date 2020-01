Michał Byliniak: my jesteśmy gotowi, pytanie czy MZ jest

Ostateczne przyjęcie UoZF nie jest celem samym w sobie. Powinno być elementem planu Ministerstwa Zdrowia włączenia farmaceutów do systemu ochrony zdrowia - uważa Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Projekt o zawodzie farmaceuty, który we wtorek, 21 stycznia, przyjęła Rada Ministrów, przewiduje m.in., że aptekarz będzie mógł wykonywać proste badania diagnostyczne związane z farmakoterapią, niewymagające wykonywania w jednostce prowadzącej działalność leczniczą. Farmaceuta zmierzy więc ciśnienie lub za pomocą glukometru zbada poziom cukru we krwi pacjenta.

Dokona także przeglądu przyjmowanych przez niego leków, co znacznie ułatwi mu internetowe konto pacjenta powiązane z e-receptą, oraz opracuje plan indywidualnej opieki farmaceutycznej.

- Aptekarz może robić mnóstwo innych usług, które będą z korzyścią dla zdrowia pacjentów i oszczędności systemu OZ - dodaje farmaceuta Mariusz Politowicz.

Projekt ustawy o zawodzie zakłada również, że magister farmacji będzie niezależny od właściciela apteki w merytorycznym świadczeniu opieki farmaceutycznej.

- Celem powinno być obniżenie kosztów, skrócenie kolejek, poprawa parametrów zdrowotnych poprzez wykorzystanie prawie 30 tys. farmaceutów, do których 98% pacjentów może dotrzeć w 30 min. My jesteśmy gotowi, aby przyjąć takie wyzwania pytanie czy MZ jest - komentuje przyjęcie projektu przez RM, Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezydent PGEU.

Jak zaznacza, ostateczne przyjęcie UoZF nie jest celem samym w sobie. Powinno być elementem planu Ministerstwa Zdrowia włączenia farmaceutów do systemu ochrony zdrowia i usunięcia wieloletnich zaniechań i patologii. - Tylko my nie możemy sami tego tłumaczyć - to jest rola MZ, aby to zaanonsować - akcentuje Byliniak.

