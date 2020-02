MZ: co należy wiedzieć przewożąc leki przez granicę

Resort zdrowia opublikował informację w sprawie przewozu leków przez granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw dla indywidualnych pacjentów.

Podróżujący pacjent co do zasady może, na własny użytek, wywieźć z terytorium Polski leki w ilości potrzebnej mu na własne potrzeby lecznicze (wyjątek stanowią leki psychotropowe). Prawo wywozu tych leków z Polski nie oznacza jednakże, że te produkty automatycznie (bez jakichkolwiek ograniczeń) można wwieźć (przywieść) na terytorium innego państwa.

Wwóz leków na terytorium innych krajów (oraz ich wywóz z tych krajów w celu ewentualnego przywozu ich do Polski) pozostaje poza reżimem polskiego prawodawstwa.

Podróżujący pacjent co do zasady może, na własny użytek, wwieźć (przywieźć) do Polski leki w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań, z zastrzeżeniem punktu 4. Planując jednak przywóz leków do Polski, należy przede wszystkim sprawdzić, czy leki te można wywieźć z kraju, z którego wywozimy.

Przywóz albo wywóz środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1, na własne potrzeby lecznicze, na podstawie recepty lub dokumentacji medycznej dotyczącej zaleconego przyjmowania danego produktu leczniczego, wymaga stosownego zaświadczenia wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF).

W tej kwestii ewentualne zapytania należy kierować do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zaleca daleko posuniętą przezorność w kwestii przewożenia leków z Polski na terytorium innego państwa (do którego się udajemy), zwłaszcza dotyczy to państw Afryki i Azji.

Prawu wywozu leków z Polski (w tym także tych wymagających stosownych dokumentów ze strony GIF) nie odpowiada automatyczne prawo ich wwozu na terytorium innych państw. Możliwość taka powinna być każdorazowo rzetelnie weryfikowana – w instytucjach, o których powyżej ­– przez osobę zamierzająca dokonać wwozu leku na terytorium innego państwa.

Ministerstwo Zdrowia zaleca jednocześnie – ze względów ostrożnościowych – aby wwożąc (przywożąc) leki do Polski z innego państwa, jak również wywożąc leki z Polski w celu ich wwozu (przywozu) do innego państwa, posiadać przy sobie dokument uprawdopodabniający taką potrzebę, tj. dokument, z którego wynika, że przywóz tego leku wynika z potrzeb zdrowotnych osoby dokonującej przywozu albo innej osoby, dla której ten lek jest przeznaczony.