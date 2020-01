MZ nie podjęło prac związanych z ograniczeniem wydawania leków z pseudoefedryną

Obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie zmiany przepisów w sprawie wydawania produktów leczniczych zawierających m.in. pseudoefedrynę - informuje resort zdrowia.

W grudniu pojawiły się doniesienia medialne o planowanych dalszych ograniczeniach w sprzedaży leków z pseudoefedryną. Choć w 2015 r. wprowadzono limit sprzedaży takich leków (jednorazowo można kupić nie więcej niż 20 tabletek), to istnieje możliwość obejścia tego przepisu.

13 grudnia radio TOK FM poinformowało, że Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii o opracowanie kształtu ustawy, który ma być zbliżony do rozwiązań obowiązujących w Czechach.

- Leki mają być sprzedawane po okazaniu numeru PESEL, w określonej ilości, na osobę. Chodzi o to, żeby ograniczyć podaż - powiedział reporterowi TOK FM przedstawiciel strony rządowej.

W odpowiedzi na przesłane przez naszą redakcję zapytanie dotyczące prac legislacyjnych w zakresie zmiany przepisów w sprawie wydawania produktów leczniczych zawierających m. in. pseudoefedrynę Ministerstwo Zdrowia informuje, że obecnie nie są prowadzone prace w tym zakresie.

- Jednocześnie propozycje zmian konsultowane są w ramach interdyscyplinarnej grupy eksperckiej ds. regulacji prawnych dot. obrotu lekami zawierającymi pseudoefedrynę powstałej przy Radzie do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W skład grupy wchodzą przedstawiciele Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - podaje MZ.