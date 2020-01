MZ: pracujemy nad regulacją dot. realizacji recept rocznych

W odpowiedzi na liczne głosy w sprawie ważności recept na 365 dni, wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński informuje, że przygotowywany jest projekt docelowej regulacji dotyczący realizacji recept rocznych.

- W odpowiedzi na liczne głosy w sprawie R365 - przygotowujemy projekt docelowej regulacji dot. realizacji recept rocznych. Jednocześnie musimy na bieżąco reagować na sytuację - stąd decyzja o rozstrzygnięciu wątpliwości dot. ważności na korzyść pacjentów - podał na Twitterze wiceminister zdrowia.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że to wpływa na codzienną pracę farmaceutów. Zmiany nie wpłyną na rozliczenia z NFZ - zaznaczył Janusz Cieszyński.

Farmaceuci od dłuższego czasu wskazują na problemy, które pojawiają się w trakcie realizacji e-recept w związku z wystawianiem recepty rocznej. Brak odpowiedniego oznacznika skutkuje tym, że recepta ważna jest tylko 30 dni. Często zdarza się tak, że system w części wizualnej nie wyświetla tego oznacznika, natomiast jest on widoczny w części technicznej. Z tego względu, że dla farmaceutów część wizualna jest wiążąca, a w tej kwestii opublikowane zostały rozbieżne komunikaty co do sposobu realizacji takich recept, pojawiają się problemy z wydawaniem leków.