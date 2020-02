NIA: wyroki NSA nie kończą sporu o 1%

Wyroki NSA nie rozstrzygają czy spółka, która nabyła w wyniku połączenia zezwolenia w liczbie przekraczającej limity, nadal spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu - odpowiada NIA komentując wyroki sądu wydane 4 lutego 2020 roku.

- Prawnicy reprezentujący podmioty naruszające zakaz koncentracji ponownie obwieścili, że sąd zakończył spór o 1 procent. Trudno wziąć sobie do serca tę „radosną nowinę” przede wszystkim dlatego, że głoszona jest średnio raz na kilka miesięcy. Warto zaznaczyć, że sąd odniósł się do stanu prawnego, który jest nieaktualny już od kilku lat - komentuje Naczelna Izba Aptekarska.

- Wskazując, że spółka mogła kupić spółkę, sąd nie odniósł się do sytuacji, co ma zrobić wojewódzki inspektor farmaceutyczny, jeśli doszło do przekroczenia norm antykoncentracyjnych. Wbrew złudnym nadziejom niektórych prawników do zakończenia sporu jest jeszcze długa droga. Wiele bowiem orzeczeń NSA wprost pokazuje, że naruszenie norm antykoncentracyjnych jest naruszeniem nie tylko ustawy – Prawo farmaceutyczne, lecz również swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz elementarnych zasad opisanych w Konstytucji RP - uzasadnia Izba podając szczegóły:

4 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał pięć wyroków w sprawach o sygnaturach II GSK 3025/17, II GSK 3026/17, II GSK 3027/17, II GSK 3135/17 oraz II GSK 3291/17. W sprawach tych spór dotyczył interpretacji przepisu art. 494 § 2 k.s.h., stanowiącego, że „na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej”.

Organy inspekcji farmaceutycznej prezentowały pogląd, że przepisy art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 P.f. stanowią przepisy szczególne w stosunku do przepisu art. 494 § 2 k.s.h., które wyklucza możliwość przejścia zezwolenia w wypadku, gdy w wyniku połączenia spółek dochodzi do przekroczenia limitów wskazanych w tym przepisie.