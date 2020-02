NSA: związek pracodawców ma prawo udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika

Cele związku, jakimi są reprezentowanie jego członków przed organami władzy i występowanie do organów władzy publicznej w sprawach dotyczących pracodawców aptekarskich, wpisuje się w zakres tego postępowania - uznał NSA, dopuszczając związek do udziału w postępowaniu.

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną GIF w sprawie o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika związku przedsiębiorców, w przedmiocie odmowy dokonania zmiany decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki.

W czerwcu 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę spółki, uchylając zaskarżoną decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy dokonania zmiany decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki.

Główny Inspektor Farmaceutyczny złożył skargę kasacyjną od tego wyroku.

9 stycznia 2020 r. związek wniósł o dopuszczenie do udziału w postępowaniu kasacyjnym w charakterze uczestnika. Związek stwierdził, że udział w charakterze uczestnika stanowi realizację jednego z celów statutowych, którym jest działanie na rzecz rozwoju rynku usług farmaceutycznych w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności w zakresie uzyskiwania i posiadania zezwoleń zgodnych z przepisami prawa. Cel ten jest zbieżny z interesami członków związku, co również stanowi podstawę uzasadnienia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na prawach strony.

Związek dodał, że przedmiotem postępowania jest realizacja ustanowionych ustawą z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne przepisów regulujących rynek usług farmaceutycznych, w szczególności w zakresie uzyskiwania i zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Zdaniem Związku, realizacja ustawowych zakazów i nakazów ustanowionych przez ustawodawcę w celu ukształtowania rynku usług farmaceutycznych w sposób określony przez ustawodawcę leży w najściślej pojmowanym interesie społecznym, polegającym na zwiększeniu dostępności aptek, zwiększeniu konkurencyjności, zwiększeniu dostępności leków w aptekach, zmniejszeniu ich cen. Wobec tego związek stwierdził, że wniosek o dopuszczenie go do udziału w postępowaniu zasługuje na uwzględnienie również z tego względu, że dotyczy interesu społecznego.