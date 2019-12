OIA w Warszawie ws. nowych zasad z zakresu realizacji recept

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie recept od dnia 1 stycznia 2020 roku, Warszawska OIA wskazuje termin ważności recepty oraz zasady wydawania produktów leczniczych.

OIA w Warszawie wydała komunikat w sprawie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2019 r. w sprawie recept:

1. 30 dni od daty wystawienia lub naniesionej daty realizacji od dnia – dla każdego rodzaju recept: elektronicznej i papierowej.

a) na recepcie w wersji papierowej osoba uprawniona może zapisać leku na okres 120 dniowej kuracji

b) na recepcie w wersji elektronicznej osoba uprawniona może zapisać leku na okres 360 dni kuracji, natomiast osoba realizująca receptę wydaje jednorazowo na 180 dni kuracji.

2. 7 dni od daty wystawienia lub naniesionej daty realizacji od dnia dla recept na antybiotyki do stosowania wewnętrznego lub parenteralnego. Recepta ta również może opiewać na okres kuracji 360 dni. Zaordynowana ilość leku powinna zostać wydana w terminie 7 dni ważności recepty z uwzględnieniem jednorazowego wydania na 180 dni.

3. 120 dni od daty wystawienia na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia sprowadzane w ramach importu docelowego oraz na produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta. Recepta wystawiana tylko w wersji papierowej. Lekarz może zaordynować na jednej recepcie produktu na okres 120 dni kuracji.

4. 365 dni od daty wystawiania lub naniesionej daty realizacji od dnia, dla recept elektronicznych, na których osoba uprawniona oznaczyła, że recepta taka ważna jest na 365 dni. Okres terapeutyczny, na jaki lekarz może zaordynować leku dla takiej recepty wynosi 360 dni. Realizacja recepty następuje z uwzględnieniem możliwości jednorazowego wydania leku na okres 180 dni.

Dla tak zapisanej recepty znajduje zastosowanie Art. 96a ust 7a ustawy Prawo Farmaceutyczne, który wskazuje, iż przy realizacji recepty po upływie 30 dni od daty wystawienia lub daty realizacji do dnia należy odliczyć ilość leku jaka zostałaby użyta w okresie, który upłynął.

Biorąc pod uwagę komunikat Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2019 r. takie odliczenia dokonujemy tylko przy pierwszej realizacji, gdy nastąpiła ona po upływie terminu, o którym powyżej. Jeżeli ilość leku wyliczona do wydania nie zawiera się w pełnym opakowaniu to wydawana ilość zaokrąglamy do górę do najmniejszego opakowania tego leku z wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce.