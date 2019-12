Podatek od reklamy suplementów diety - projekt

Podmiot uczestniczący w świadczeniu usługi będącej reklamą suplementu diety będzie zobowiązany wnosić na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

Zasadniczym celem projektu ustawy jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. W projekcie zaproponowano nałożenie dodatkowej opłaty m.in. na reklamę suplementów diety.

Kwestie dotyczące tej propozycji zawarte są w art. 6 projektu. Zgodnie z nim, podmiot uczestniczący w świadczeniu usługi będącej reklamą suplementu diety wnosi na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

Kto będzie ponosił tę opłatę? Ten kto nabywa audycje i materiały do audycji reklamy suplementu diety lub ich opracowanie, a także kto produkuje lub koprodukuje audycje i materiały do audycji reklamy suplementu diety lub ich opracowanie, jeżeli są one przeznaczone na potrzeby tego podmiotu lub innego podmiotu świadczącego audiowizualne usługi medialne lub radiowe usługi medialne, lub podmiotu zajmującego się zakupem czasu antenowego.

Jak napisano w uzasadnieniu, często konsumenci chcąc poprawić swoje zdrowie sięgają po wygodne rozwiązanie, jakim jest spożywanie suplementów diety, które są zaliczane do środków spożywczych.

Preparaty te przypominają leki, zarówno wyglądem – formą, występują bowiem w postaci m.in. tabletek, drażetek, kapsułek, saszetek z proszkiem, syropu, jak również opakowaniem i dawkowaniem. Pełnią one jednak odmienną funkcję od leków, polegającą na uzupełnieniu diety w składniki odżywcze i nie mogą zastępować odpowiednio zróżnicowanej diety. Należy pamiętać, że czasem jedna tabletka wystarczy, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie na witaminę lub składnik mineralny. Łatwo przekroczyć więc dawkę bezpieczną, co może wiązać się z wystąpieniem niekorzystnych efektów zdrowotnych.

Liczne badania prowadzone na świecie, ale również w kraju wskazują, że suplementacja diety jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym w wielu populacjach, a rynek suplementów diety należy do jednych z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków produktów spożywczych. Regularne stosowanie suplementów w Polsce i Europie szacuje się średnio na około 20% populacji.