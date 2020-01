Podatki. Jak płacić za transakcje powyżej 15 tys. zł

Od 1 stycznia 2020 roku w przepisach podatkowych dodano zapis, że zapłata za transakcje powyżej 15 tys. zł powinna być zapłacona na konto wykazane na białej liście podatników. Doradca podatkowy ŚIA wyjaśnia wątpliwości.

Jeżeli z dostawcą towarów lub usług nie łączy nas żadna umowa i dostawa następuje każdorazowo na odrębne zamówienie, transakcją jest pojedyncza faktura i kwota brutto tej faktury przekraczająca 15.000,00 zł obliguje nas do zapłaty za pośrednictwem banku.

Jeżeli łączy nas umowa z ustaloną kwotą wynagrodzenia i jest ona na czas nieokreślony, sprawdzamy długość okresu wypowiedzenia (tyle na pewno będzie trwała umowa), mnożymy ilość miesięcy x wynagrodzenie i jeżeli wynik jest > od 15.000,00 należy płacić od pierwszej faktury przelewem, jeżeli wynik jest < 15.000,00 to możemy płacić gotówką do czasu, gdy suma zapłaconych faktur nie przekroczy 15.000,00 - dotyczy to umów najmu, księgowych itp.

Jeżeli umowa jest na czas określony mnożymy czas trwania umowy w miesiącach x kwotę ustalonego miesięcznego wynagrodzenia i dalej postępujemy jak wyżej.

Jeżeli mamy umowę bez określenia minimalnej miesięcznej kwoty zamówień i każda dostawa realizowana jest na podstawie zamówienia jednorazowa wartość transakcji odnosi się do wartości poszczególnych zamówień.

Jeżeli jednak umowa określa minimalną wartość zakupów np. za okres miesiąca to jednorazowa transakcja jest sumą wszystkich faktur w miesiącu i jeżeli jest > od 15.000,00 to od pierwszej faktury płacimy przelewem, w przypadku kwoty < od 15.000,00 płacimy od pierwszej faktury, która przekracza licząc od początku miesiąca kwotę 15.000,00.

We wszystkich przypadkach pisząc o płatności przelewem, ma być ona dokonana na białe konto.

Jedynie transakcje bez zawartej umowy o kwocie nieprzekraczającej 15.000,00 zł mogą być dokonywane przelewem na dowolne konto, bądź gotówką.

